Mathieu Kassovitz et Sara Giraudeau sont les invités de Stéphane Bern

La nouvelle saison de la série créée par Eric Rochant débarque dès le lundi 9 mai sur Canal Plus . Quatre mois ont passé au sein de la DGSE. Guillaume Debailly (alias Malotru – Mathieu Kassovitz ), promu directeur adjoint du Bureau des légendes, est devenu un agent double pour le compte de la CIA. Sous couvert de séances de psychanalyse, il livre chaque semaine au docteur Balmes, son agent de contact à l a CIA, les renseignements qu’il a pu rassembler. En échange, Malotru attend des Américains qu'ils libèrent la femme qu’il aime, Nadia, emprisonnée par les Syriens quelque part dans le monde. Alors que, de son côté, Marina Loiseau ( Sara Giraudeau ) débute sa délicate et dangereuse mission de clandestin en Iran , la DGSE est confrontée à une nouvelle crise : un djihadiste français, devenu officier de Daech, nargue publiquement la France de manière sanguinaire.

REPLAY - Mathieu Kassovitz et Sara Giraudeau sont à l'affiche de la deuxième saison du "Bureau des Légendes" sur Canal Plus. Ils sont les invités de Stéphane Bern et de toute l'équipe d'A La Bonne Heure du jeudi 29 avril 2016.

