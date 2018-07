publié le 30/04/2016 à 14:31

C'est un acteur qui n'en finit pas de surprendre. Il traverse les genres avec aisance et la vie avec élégance. Laurent Lafitte sera le maître de cérémonie du 69e Festival de Cannes, qui aura lieu du 11 au 22 mai prochain. L'acteur avoue ne pas avoir hésité avant d'accepter cette mission. "Je n'ai pas du tout réfléchi". L'acteur de 42 ans aborde ce rôle comme n'importe quel rôle au théâtre ou au cinéma. "J'ai besoin de reste dans un travail de comédien, donc pour moi, c'est mon personnage de maître de cérémonie que j'avais 'incarné' pour les Molières et les Césars, que je vais ressortir du tiroir et que je vais remettre en scène", explique-t-il.



Laurent Lafitte travaille à l'écriture des textes avec Vincent Dedienne, comédien et humoriste qui officie dans le Supplément de Canal+. "J'aimerais bien que cette soirée soit drôle, mais j'ai envie de rester dans les codes, le protocole et le glamour cannois". Il estime que, "C'est plus amusant de s'amuser à tordre un cadre strict, que de donner un grand coup de pied et de tout casser".

À 42 ans, ce gros bosseur réussit le grand écart: être un des acteurs français les plus populaires au cinéma, tout en jouant sur la scène prestigieuse de la Comédie-Française, qu'il intègre en 2012 sur le tard à 38 ans. Au cinéma, son rôle d'amoureux transi dans "Les Petits mouchoirs" de Guillaume Canet le révèle au public. Il enchaîne depuis les comédies (De l'autre côté du périph', 16 ans...ou presque, Papa ou maman...), drames et films d'auteur ("Les Petits mouchoirs, Les Beaux jours, Tristesse club, Boomerang).

Aux côtés d'Isabelle Huppert et Virginie Efira dans "Elle"

Le 25 mai, Laurent Lafitte sera à l'affiche du nouveau film de Paul Verhoeven, Elle, un thriller-psychologique asphyxiante, dont il partage l'affiche avec Isabelle Huppert et Virginie Efira. Michèle, interprétée par Isabelle Huppert, à la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux.



C'est le premier film français de Paul Verhoeven, "un réalisateur assez étonnant", confie Laurent Lafitte. "Il travaille assez à l'américaine, dans le sens où quand il vous confie un rôle, il estime qu'il a fait sa part et que c'est à vous de vous débrouiller". Le film sera présenté à Cannes le 21 mai.