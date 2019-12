publié le 10/12/2019 à 12:26

Le meilleur et le pire de 2019 par Laurent Gerra

Après Filets de Macron (et autres pommes à l'huile), Laurent Gerra a publié le 24 octobre dernier un livre intitulé Macron des sources aux éditions du Cherche Midi. L'ouvrage rassemble toutes ses chroniques que vous pouvez entendre le matin sur RTL. L'imitateur s'attaque à plusieurs faits d'actualité avec humour et bienveillance.

"Macron des sources", les textes radio de Laurent Gerra (Cherche Midi)

L'année a été chaude. Caniculaire. Nous dirions même : accablante. Entre l'affaire Benalla, les gilets jaunes, les démissions de ministres, les gilets jaunes, les emportements de Jean Luc Mélenchon, les Européennes, les gilets jaunes, l'incendie de Notre-Dame, les disparitions de Jean-Pierre Marielle et de Dick Rivers, le Festival de Cannes, les gilets jaunes, l'effondrement des Républicains, le Mondial de foot féminin et les gilets jaunes, l'actualité a été en surchauffe.

Ajoutons-y les agacements de Gérard Depardieu, les embêtements du pape François, les analyses de François Lenglet, les lectures de Fabrice Luchini, les interventions de François Hollande et celles de Nicolas Sarkozy, qui ont ponctué cette année de chroniques matinales sur RTL.

Sans oublier que, pendant ce temps-là, dans le vallon des Darmanin, au fond de la garrigue baignée du chant lancinant des cigales, Ugolin et le Papet n'ont cessé de garder un œil sur le petit de la ville, ce Macron des sources qui pourrait bien prélever leur oseille...

Une plongée insolite dans la vie de l'homme du 18 juin

Autre livre sorti le 24 octobre : celui de Caroline Pigozzi et Philippe Goulliaud ! Après Les photos insolites des Présidents de la Ve République l'année dernière, les deux auteurs viennent de publier Les photos insolites de Charles de Gaulles chez Gründ (Plon).

"Les photos insolites de Charles de Gaulle" de Caroline Pigozzi et Philippe Goulliaud (Gründ/Plon)

"Encore un livre sur de Gaulle ! 'Un de plus sur le Général' risquez-vous de penser avant d'avoir entre les mains Les photos insolites de Charles de Gaulle. Ouvrage une nouvelle fois rédigé avec Philippe Goulliaud. De fait, à deux on est plus en alerte, plus réactif, même si l'on reste complémentaires puisque nous partageons certains sentiments communs envers l'Homme du 18 Juin. Nous nous sommes 'rodés' à travers Les photos insolites des présidents de la Ve République, c'est pourquoi nous avons décidé de nous lancer ensemble pour écrire une autre page d'histoire : ces photos traduisent en effet un regard original sur le chef de la France Libre. Malgré sa pudeur extrême, sa carapace et ses réflexes de militaire sévère, le charismatique homme d'État apparaît ici sensible, émouvant, attentif aux autres, galant, charmeur à ses heures et toujours conquérant mais autrement.



Avec des souvenirs bien précis pour Philippe Goulliaud et moi-même. Privilège de l'âge, mon complice d'écriture a eu à deux reprises l'occasion de croiser le Général. D'abord lorsque le premier président de la Ve République se rend en Gironde le 16 avril 1961 et que le petit Philippe bénéficie d'une journée de vacances scolaires pour aller l'acclamer à Talence dans la banlieue de Bordeaux. Ensuite quand avec sa mère, gaulliste de toujours, qui l'avait pris par la main le 18 juin 1968, il assiste à la cérémonie du Mont Valérien alors que s'achevaient les événements de Mai.



Quant à moi, je crois que dans les années 1950 déjà j'entendais prononcer le nom de l'ermite de Colombey presque chaque jour. Car, du temps du RPF, mon père Henri Théodore Pigozzi, patron de Simca soutenant la traversée du désert du futur président de la République en lui prêtant une automobile de sa marque, eut ensuite l'honneur d'être le constructeur de l'une de ses deux voitures officielles, 'La présidence'. C'est ainsi qu'à la maison on parlait du Grand Homme avec un immense respect. Par ailleurs à l'école, où dans ma classe il y avait Emmanuelle Peyrefitte, la fille de son ministre de l'Information, et celle du Secrétaire général de l'Élysée, Madeleine Burin des Rosiers, régnait là encore une atmosphère gaullienne. Je me faisais raconter par l'une d'elles le goûter de l'Arbre de Noël à l'Élysée. Quel rêve ! J'étais fascinée et déjà, voulais en savoir toujours plus. J'ai donc en quelque sorte enquêté depuis mon adolescence... Le moment est venu aujourd'hui à travers ces clichés rares que nous avons choisis de vous présenter cette longue et extraordinaire aventure. Celle d'une époque où les héros ne prenaient pas la pose. Vous allez découvrir un Charles de Gaulle intime, peu conventionnel et toujours étonnant. Malgré la forêt de livres qui est consacrée au Général depuis plusieurs décennies, nous avons relevé un défi : celui de vous surprendre !' - Caroline Pigozzi