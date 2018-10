publié le 11/10/2018 à 09:01

Impossible de les reconnaître et pourtant ce sont bien eux. Yvan, Serge, Patrick et Dov s’apprêtent à envahir de nouveau les salles de cinéma, le 16 octobre 2019, avec un nouvel épisode de La Vérité si je mens. Après avoir rassemblé plus de 17 millions de spectateurs (tous films confondus) à travers la France, les spectateurs vont bientôt découvrir un quatrième volet. Une première image officielle du film a été dévoilée. Sur celle-ci, aucun des acteurs des anciens films n'est présent.



Les deux réalisateurs : Gérard Bitton et Michel Munz, déjà aux commandes du scénario des précédents volets, vont cette fois-ci porter sur grand écran la jeunesse des personnages du long-métrage. Le tournage a débuté en septembre 2018, dans la capitale française ainsi qu'en banlieue parisienne et prendra fin en novembre de cette année, rapporte Allociné.



Casting, intrigue, date de sortie la rédaction de RTL.fr fait le point sur les principaux éléments à savoir sur ce film très attendu.



Un casting d'inconnus pour suppléer les anciens

Oubliez Richard Anconina, Vincent Elbaz, José Garcia et Bruno Solo. Désormais les personnages de Édouard Vuibert (dit Eddie), Dov Mimran, Serge Benamou et Yvan Touati seront campés par des acteurs très peu connus du grand public. Ils s'appellent : Yohan Manca (Patrick) Jérémy Lewin (Yvan), Anton Csaszar (Serge) ou bien encore Mickael Lumière (Dov) et se chargeront d'assurer la relève et de faire mieux que leurs aînés.



Ils seront accompagnés d'autres comédiens, cette fois-ci un peu plus célèbre : François Berléand, Audrey Dana et Gilbert Melki.

Au cœur des années 80

Le film mettra en lumière Patrick, un fils à papa un peu trop choyé et insolent, qui après une première expérience amoureuse sans succès, va devenir un talentueux homme d'affaires. Il sera accompagné de ses amis.



"Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac", expliquent nos confrères de Allociné.

Le film est attendu pour 2019

Le long-métrage sera un préquel et retracera cette jeunesse dorée des années 80. Réalisé par Gérard Bitton et Michel Munz, scénaristes aux commandes des précédents volets, le film est prévu pour le 16 octobre 2019. Le dernier volet était sorti en 2012 et avait séduit plus de 4.5 millions de spectateurs.