"La rumba du Chat" : Philippe Geluck politiquement incorrect

publié le 05/11/2019 à 12:30

Y'a de la rumba dans l'air avec Geluck

Depuis le 30 octobre dernier, Philippe Geluck et son célèbre Chat sont de retour en librairie. Le dessinateur belge vient en effet de publier La rumba du Chat, son 22e album, édité chez Casterman. Dans ce nouveau tome, il dénonce notamment le politiquement correct dans une société en plein déclin.

"La rumba du Chat", la nouvelle BD de Philippe Geluck

En ces temps où la danse revient en force, Le Chat a mis toutes les siennes dans ce nouvel opus au rythme endiablé. Fidèle à lui-même et au sommet de sa force comique, le félin préféré du public s’en donne à cœur joie : dessins insolents, humour absurde, gravures détournées et planches à l’inexorable logique s’enchaînent, provoquant l’hilarité générale.

Le Chat de Geluck bientôt exposé dans Paris

En plus de sa nouvelle bande dessinée, le dessinateur belge prépare une exposition monumentale et itinérante de trois ans sur le Chat. 20 statues en bronze, hautes de 3 mètres et représentant le célèbre félin, seront exposées en plein air et mises en scène. Cette idée est née dans l'esprit de Geluck après avoir revu les images de l'exposition du sculpteur colombien Fernando Botero sur les Champs-Elysées en 1992.

L'exhibition du Chat, elle, débutera au printemps 2020 à Paris sur les Champs-Élysées. Elle s'installera ensuite à Bordeaux, Caen, Lille, Mulhouse, Marseille, Genève, Luxembourg ou encore Liège en Belgique. Ces immenses statues termineront leur route à Bruxelles avec l'inauguration du Musée du Chat et du dessin d'humour, l'autre projet de Philippe Geluck. Un bâtiment de 4000 m2 sur 7 niveaux, situé tout près du Palais Royal. L'ouverture au public devrait avoir lieu en 2023.

Arthur Le Caisne bouscule nos croyances sur la cuisine

Après Le Manuel du Garçon Boucher, Arthur Le Caisne secoue de nouveau nos neurones et nos croyances sur la cuisine avec près de 700 pourquoi et explications. Ustensiles, ingrédients, viandes, poissons et fruits de mer, légumes, préparations et cuissons sont passés au crible des remises en question. Chacune des réponses repose sur les études et expériences scientifiques les plus récentes, et est toujours livrée avec une bonne dose d’humour et de bienveillance.

"Pourquoi les spaghetti bolognese n'existent pas ?" d'Arthur Le Caisne (Marabout)

"Pourquoi ? Et pourquoi ? Mais pourquoi ?"... Si vous avez des enfants, vous êtes déjà passé par cette étape : "Pourquoi le ciel est bleu ?", "Pourquoi les haricots verts sont verts ?", "Pourquoi l’eau des pâtes déborde ?"… C’est magique cette période des pourquoi parce qu’on apprend plein de choses. Et c’est comme ça qu’on comprend pourquoi l’eau des pâtes déborde (et comment faire pour l’éviter), pourquoi il faut saler l’eau de cuisson de certains légumes mais pas d’autres, pourquoi un pot-au-feu préparé la veille est meilleur, pourquoi il faut mettre les haricots verts à cuire à l’eau bouillante et les pommes de terre à l’eau froide, pourquoi les fraises et les pommes sont des légumes… Ah ! Et aussi pourquoi les spaghetti bolognese n’existent pas…



