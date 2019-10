publié le 03/10/2019 à 15:39

Au même titre que Game of Thrones et The Walking Dead, Black Mirror restera dans les mémoires comme l'une des séries phares des années 2010. Cette anthologie d'anticipation a su séduire le grand public grâce à son pessimisme froid et son regard acerbe sur les dérives de la société et des nouvelles technologies. Deux thématiques actuelles, mais loin d'être nouvelles. Il y a soixante ans, une fiction devenue culte essuyait les plâtres de la science-fiction au service de la critique. Son nom ? La Quatrième Dimension.

En 1959 un ovni débarque sur les télévisions Outre-Atlantique. Créée par le scénariste Rod Serling, The Twilight Zone en anglais, va faire entrer le monde du show télévisé dans une nouvelle ère, en mettant la créativité au centre de la fiction. Son originalité réside dans son style.



Le fantastique, un genre déprécié et très rare sur les écrans de l'époque (Star Trek n'arrivera que 7 ans plus tard), est utilisé ici pour contourner la censure et faire le portrait d'une société américaine en proie aux doutes : Rod sterling va ainsi exploiter la peur du nucléaire, la conquête de l'espace, le racisme ou l'injustice sociale. Le succès est au rendez-vous.

"La Quatrième Dimension" a connu plusieurs suites

Malgré une première diffusion en 1965, il faudra attendre les années 80 et l'émission Temps X pour que la France se laisse charmer par La Quatrième Dimension. Un film à sketchs produit par Steven Spielberg, reprenant de vieux épisodes du show, finira d’asseoir le succès international de la série.

Après plusieurs suites officielles (La Cinquième dimension, La Treizième dimension) de moins bonne qualité, une dernière version, plus moderne, a vu le jour au mois d'avril 2019. Pilotée par Jordan Peel, le réalisateur de Us et Get Out, elle débarque sur canal + le 10 octobre prochain. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension.

