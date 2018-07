publié le 26/06/2018 à 22:00

La petite maison dans la prairie serait-elle une oeuvre raciste ? Avant d'être une série à succès, La petite maison dans la prairie était une oeuvre littéraire. Huit tomes retraçant la vie de la famille Ingalls, des fermiers installés dans l'Ouest des États-Unis à la fin du XIXème siècle. Adaptée à l'écran en 1974, La petite maison dans la prairie est devenue en neuf saisons et 205 épisodes, une série culte dans le monde entier.



Et depuis 1954, le prix Laura Ingalls Wilder, l'auteure des romans, récompensait un auteur de littérature enfantine. Le prix littéraire a pourtant été débaptisé ce 23 juin car La petite maison dans la prairie est jugée raciste. Dans un communiqué, l'association des bibliothèques pour enfants (ALSC) a en effet admis que "les œuvres de Mme Wilder restent l’objet d’études et d’analyses littéraires qui mettent souvent en lumière des sentiments anti-Améridiens et anti-Noirs".

"Un bon indien est un indien mort"

"Un bon Indien est un Indien mort", peut-on lire dans les pages de l'oeuvre de Laura Ingalls Wilder. Face à la polémique du racisme de l'oeuvre, l'ALSC avait sondé ses adhérents qui avaient choisi à la majorité de renommer le prix littéraire qui s'appellera désormais le prix de "l'Héritage littéraire pour les enfants".

"Les livres de Mme Wilder sont le produit de sa vie, ses expériences et ses perspectives en tant que femme blanche de cette époque, a tenté de défendre l'ALSC. Ils représentent une attitude culturelle dominante, sans être universelle, envers les indigènes et les personnes de couleur quand elle vivait et quand le prix a été créé".