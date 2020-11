Crédit : DONNA WARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 10/11/2020 à 11:42

L'acteur Bert Belasco (Pitch, Restons ensemble) est décédé le 8 novembre 2020. C'est son père Bert Senior Belasco qui a révélé l'information au média américain TMZ. Le corps de l'acteur de 38 a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel à Richmond en Virginie.

Comme le précisent TMZ et le père de l'acteur décédé, Bert Belasco se trouvait en Virginie pour un nouveau rôle au cinéma. Il était en quarantaine avant le début du tournage. Les circonstances de son décès n'ont pas encore été communiquées. Une source a précisé au média américain que "du sang a été retrouvé sur les draps" du lit de Bert Belasco, lors de la découverte de son corps. "La famille attend les résultats de l'autopsie", rapporte aussi TMZ. Pour son père, Bert Belasco serait décédé des suites d'une rupture d'anévrisme.

Bert Belasco était notamment connu pour son rôle de Charles Whitmore dans la série Restons ensemble, qu'il a incarné dans 52 épisodes de 2011 à 2014. La série raconte l'histoire d'amour entre Charles et sa fiancée Stacy Lawrence (Nadine Ellis). Au bout de six mois idylliques, leur couple bat de l'aile et ils se retrouvent à cohabiter avec de nombreuses règles. Il a aussi joué dans Pitch, une série consacrée au baseball en 2016.