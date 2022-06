"Jurassic World 3" : qui sont les anciens personnages qui font leur retour dans la saga ?

Laura Dern et Sam Neill de "Jurassic Park"

Dans la famille des sagas mythiques remises au goût du jour : Jurassic World revient ce mercredi 8 juin pour un 3e opus intitulé Le Monde d'après. Ce 3e volet est d'ailleurs le 6e film depuis les débuts de la saga Jurassic Park, entamée par Steven Spielberg 1993.

30 ans après, l'intrigue s'articule autour d'Owen Grady, joué par Chris Pratt, ancien dresseur de dinosaures au sein du parc Jurassic World, épaulé par Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), l'ancienne généticienne du parc. Côté histoire, la fin de Jurassic World: Fallen Kingdom, sorti en 2018, donnait le ton de ce 3e volet, où les parcs à touristes et les îles à expérimentations ont laissé place à un monde totalement à la merci des dinosaures et donc de certains des plus grands prédateurs ayant peuplé la Terre.

C'est en cet aspect apocalyptique que le scénario de ce dernier opus semble sur le papier marquer une rupture avec les précédents films. Mais Jurassic World : Le Monde d'après signe surtout le retour de personnages (et donc acteurs) emblématiques de la saga originelle.

Le retour de Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern

C'est pour la première fois la réunion entre le casting de la nouvelle saga Jurassic World et de l'ancienne Jurassic Park. Jeff Goldblum avait déjà repris son rôle du Professeur Ian Malcolm pour une apparition dans Jurassic World: Fallen Kingdom. Il reprendra donc là encore le rôle de ce mathématicien garde-fous. C'est lui, dans les deux premiers films, qui avait prévenu des dangers de ramener les dinosaures à la vie.

À 67 ans, Jeff Goldblum n'a pas perdu de sa superbe en recréant sa pose de "Jurassic Park" Crédit : Instagram @Jeff Goldblum

Les deux autres principaux personnages des premiers films de Spielberg seront aussi au casting de ce nouveau volet : le Dr Alan Grant (joué par Sam Neil), paléontologue qui fut l'un des premiers à travailler dans le parc d'origine et sa compagne de l'époque, le Dr Ellie Sattler (Laura Dern), paléobotaniste. Ils se sont par la suite séparés avant Jurassic Park III.

Avant que tout ne dégénère, ils avaient été invités à observer les dinosaures par le riche homme d'affaires John Hammond, créateur du tout premier parc. Lui ne sera pas au casting de ce dernier film, mort de vieillesse après le 2e opus, Le Monde perdu : Jurassic Park. Richard Attenborough, l'acteur qui l'interprétait, est d'ailleurs décédé en 2014.

