publié le 14/02/2020 à 12:45

Qui désormais, ne connaît pas la chapka, le Range Rover, l'accent Ch'ti et le franc parler du "Capitaine Marleau" ? Depuis la diffusion du premier épisode en 2015, la série vole de records en records, rassemblant davantage de spectateurs à chaque saison. L'an dernier, avec un pic d'audience à 8,6 millions, seuls quelques matchs de football et la soirée des Enfoirés ont rassemblé plus de monde devant le petit écran. Un phénomène !

Les raisons de ce succès ? Corinne Masiero bien sûr, l'interprète principale, qui a su composer un personnage à la fois attachant et déroutant, mais aussi, souligne la réalisatrice Josée Dayan, les fameux "guests" qui viennent lui donner la réplique dans chaque épisode. Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Kad Merad, Nicole Garcia, Muriel Robin... ils ont tous cédé aux charmes du capitaine de gendarmerie ! Et Josée Dayan a-t-elle son mot à dire dans le choix de ces acteurs/actrices invité(e)s ? "Bien sûr, j'ai tous les droits de regard, je suis la productrice !" rétorque la réalisatrice au légendaire franc-parler lorsque Stéphane Bern lui pose la question !

Si elle est l'invitée d'RTL ce vendredi en compagnie de la comédienne Mélanie Doutey, c'est justement pour parler d'une enquête inédite: Pace e salute, qui sera diffusé le 18 février à 21h05 sur France 3. Un très bel épisode tourné en Corse, dans les environs de Bastia, où le capitaine se frotte à la fameuse "omerta" et doit résoudre un meurtre mystérieux...

Pace e salute Crédit : France Télévisions

"Au cœur d’un village corse, le corps sans vie d'un ancien médecin généraliste est découvert au côté de son épouse inconsciente. Marleau soupçonne leur fille, Lézia, chirurgienne revenue de Paris pour prendre la suite de son père, de cacher quelque chose. Elle comprend que son retour a créé des inimitiés, dont celle de son ancien fiancé qui aurait dû reprendre le cabinet. Lorsqu’elle sort du coma, l’épouse de la victime clame que son mari s’est suicidé. Pourtant Marleau persiste à croire au meurtre. Malgré l'omerta des villageois, la vérité se cache dans les secrets d'une famille plus tourmentée qu’il n’y paraît…"

