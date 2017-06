Joaquin Phoenix et Rooney Mara officialisent leur relation à Cannes

publié le 01/06/2017 à 11:40

Joaquin Phoenix est heureux dans sa carrière et en amour. Dimanche 28 mai, l'acteur américain de 42 ans a officialisé sa relation avec la comédienne Rooney Mara, de dix ans sa cadette. Les amoureux ont profité de la soirée de clôture du 70e Festival de Cannes pour s'afficher ensemble, complices et souriants. Une relation surprise, qui n'était qu'une rumeur il y a encore quelques semaines.



Les deux comédiens partageaient en 2013 l'affiche du film Her de Spike Jonze et les médias leur prêtaient déjà une relation naissante, bien qu'ils étaient en couple chacun de leur côté. Joaquin Phoenix et Rooney Mara se seraient rapprochés il y a peu de temps, lors du tournage de Mary Magdalene, dans lequel le premier campe Jésus et la seconde Marie-Madeleine.

Cette officialisation de leur couple sur le tapis rouge de Cannes a porté chance à Joaquin Phoenix, qui a obtenu le Prix d'interprétation masculine pour son rôle dans You Were Never Really Here de Lynn Ramsay. Il y interprète un vétéran de guerre tourmenté, qui tente de sauver une adolescente d'un réseau de trafic sexuel.