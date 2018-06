publié le 04/06/2018 à 17:09

Elles ont été les meilleures amies à l'écran pendant dix ans mais leur amitié vient de passer un nouveau cap. Courteney Cox, l'interprète de Monica dans la série Friends va épouser cet été le musicien du groupe de rock Snow Patrol, Johnny McDaid. Et en guise de demoiselle d'honneur, le choix de la future mariée était plus qu'évident.



D'après le Daily Mirror, l'actrice américaine aurait choisi Jennifer Aniston (son amie Rachel dans la série) pour être sa témoin lors de son mariage. Les deux femmes sont devenues très proches depuis leur rencontre sur le tournage de la célèbre sitcom en 1997. "Courteney et Jennifer s’entendent comme larrons en foire et se sont encore plus rapprochées ces derniers temps", raconte un proche. "Courteney ne veut pas descendre l’allée sans Jennifer à ses côtés. Elles ont une très forte amitié".

Si les fans de Friends se souviennent de l'union entre Monica et Chandler (Matthew Perry) avec Rachel dans le rôle de témoin, Jennifer Aniston avait choisi sa grande copine comme demoiselle d'honneur pour son mariage avec Justin Theroux en 2015. Une noce qui s'est soldée par un divorce en février dernier.