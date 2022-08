Après avoir été choisi comme Corlys Velaryon dans la série House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, Steve Toussaint a affirmé, avoir reçu des abus racistes sur Internet. L'acteur britannique qui jouait précédemment dans Doctor Who et Judge Dredd incarne maintenant un aventurier nautique dans la série qui se déroule 200 ans avant Game of Thrones.

Dans les livres de Georges RR martin, l'auteur à l'origine de la série phénomène, la maison Velaryon est décrite comme un clan de riches nobles, ayant la peau blanche, des yeux violets ainsi que des cheveux pâles. Dans la série, certaines modifications sont présentes : les membres de la maison portent des longues dreadlocks blanches et ont la peau noire. Les fans du livre ont déploré dès l'annonce du casting les modifications physiques apportées à cette maison.



L'acteur Steve Toussaint a déclaré au Guardian "Oh, je comprends. Quand nous étions des criminels des pirates et des esclaves dans l'autre série, vous étiez d'accord avec ça. Mais comme ce personnage est le plus riche de la série et qu'il est noble, vous avez un problème avec ça". Dès l'annonce du casting, des photos de l'acteur ont directement été comparées à des dessins du personnage qu'il incarnait. "Et puis il y a eu les abus racistes qui accompagnaient cela", déplore-t-il.

Steve Toussaint s'est exprimé, à nouveau, le 22 août, auprès du magazine Men's Health sur ce sujet. "Pour certains, c'est très dur à avaler. Ils sont contents avec un dragon qui vole. Ils sont contents avec des cheveux blancs et des yeux violets. Mais un noir riche ? C'est au-delà de ce qu'ils peuvent accepter".

"Dans 'House of the Dragon', notre couleur est juste une donnée"

L'acteur de 57 ans a cependant préféré retenir les critiques positives. "Il y en a eu tellement d'autres qui m'ont soutenu et on dit, 'oh mon Dieu, ça va être génial !'". Par ailleurs, beaucoup d'acteurs secondaires sont partis le voir après le tournage de plusieurs scènes. "Ils disaient : c'est génial d'être représentés".

Le comédien qui souhaitait faire depuis longtemps partie de la franchise, a enfin réussi à intégrer la grande famille de Game of Thrones. "Dans House of the Dragon, notre couleur est juste une donnée, j'aime bien cela". Steve Toussaint ne veut pas nier le racisme subi. "Je ne veux pas cependant que ce soit mon histoire. Cela ne devrait jamais être quelque chose qui dissuade quelqu'un de faire quelque chose qu'il veut faire".

La série House of the Dragon, a réuni plus de 20 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de la série. Face à ce succès, une deuxième saison est annoncée. La première saison lancée le 21 août sur HBO, comprend 10 épisodes. Le dernier épisode devrait sortir le 23 octobre 2022. Aucune date n'est encore annoncée pour la deuxième saison.

