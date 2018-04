Eva Longoria dédie son étoile à Hollywood à la communauté latina

publié le 17/04/2018 à 11:30

"La représentation (des minorités), c'est important", a insisté Eva Longoria, ce lundi 16 avril 2018, lors de la cérémonie. L'actrice américaine vient de recevoir son étoile sur le Walk of Fame (Promenade de la Célébrité) à Hollywood, une consécration dans le monde du cinéma.



Célèbre pour son rôle dans la série "Desperate Housewives" qui lui a valu une nomination aux Golden Globes, elle a tenu à saluer la communauté latina, dont elle fait partie. "À chaque fois qu'un Latino a étoile ici, c'est une nouvelle victoire pour la communauté", a déclaré à l'AFP l'actrice, réalisatrice, scénariste et productrice de 43 ans.

Née au Texas, dans le sud des États-Unis, dans une famille modeste, Eva Longoria a des origines mexicaines lointaines. Elle est devenue une figure de proue des actrices "latinas" à Hollywood.

L'étoile d'Eva Longoria sur le Walk of Fame de Hollywood. Crédit : FREDERIC J. BROWN / AFP

"C'est notre étoile"

"C'est très important pour moi d'être ici, que les gens viennent voir mon étoile et se disent que vous pouvez y arriver si vous travaillez dur", a insisté la comédienne, mariée au millionnaire mexicain José Baston. Racontant qu'elle se sent "encore une petite fille de Corpus Christi, au Texas, qui avait de grands rêves et de grands cheveux", elle a lancé un message d'espoir. "En tant que femme et hispanique, je représente beaucoup de communautés et je veux leur dire que ceci n'est pas mon étoile, c'est notre étoile", a-t-elle dit.



Eva Longoria, enceinte de son premier enfant, a reçu cette étoile dans le cadre de la promotion de son dernier film "Overboard". Diplômée d'études chicanos (sur les Mexicains-Américains) de l'université CalState Northridge, l'actrice est aussi est une active militante démocrate.