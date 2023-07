"Friends" : pourquoi aime-t-on toujours autant la série ?

Le sujet du jour. C'est la série qui a fait rire toute une génération de téléspectateurs. En l'espace de dix ans "Friends", le programme américain créé par Marta Kauffmann et David Crane est devenu la série préférée de beaucoup de monde. Un phénomène de 10 saisons sans interruption, cumulant plus de 236 épisodes, diffusées entre 1994 et 2004.

Ils forment la bande de copains la plus célèbre de tous les temps, Chandler, Phoebe, Ross, Rachel et Monica, six amis vingtenaires, découvrent les pièges de la vie et de l'amour dans le Manhattan des années 90. Aujourd'hui, les comédiens sont tous devenus de véritables icônes et leurs rôles leur colle à la peau.

Depuis 2018, la série est diffusée par Netflix aux États-Unis, après le versement de 100 millions de dollars (près de 100 millions d’euros) au propriétaire des droits, WarnerMedia. Si une rumeur avait couru en 2020 selon laquelle la série allait disparaître du catalogue avant le 30 septembre 2022, Numerama a tenu à rassurer les fans en assurant qu'elle serait encore disponible et pour longtemps.

Analyse. "Friends fait partie des toutes premières séries, avec Buffy contre les Vampires, Urgences, ou encore X-Files, à avoir marqué le public français", "C'est une série assez douce, chaleureuse, qui ne cherchait pas la complexité, mais juste à être attachante et drôle", souligne Pierre Langlais, journaliste spécialiste séries Télérama

"Le coup de génie, c'était le casting ! les comédiens sont tous devenus des icônes, la première qualité de la série, c'est qu'elle est très bien écrite et interprété" "Les producteurs ont réuni tous les éléments pour faire une bonne série", ajoute le journaliste.



