Friends : les acteurs offrent la possibilité d'assister au tournage des retrouvailles

publié le 22/04/2020 à 20:44

C'est une nouvelle qui risque de ravir les plus grands fans de Friends. Le casting de la série culte offre la possibilité à un fan et cinq des ses amis d'assister au tournage de leur retrouvailles.

La nouvelle a été annoncée mardi 21 avril par les acteurs eux-même, sur leurs comptes Instagram respectifs. Cette initiative fait suite au #AllInChallenge, un défi lancé par des célébrités et qui permet de collecter des dons pour des associations telles que "No Kids Hungry", "Meals on Wheels America" ou "Feeding America".

Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox et les autres "Friends" proposent donc à l'un de leur fan de vivre une expérience unique : celle de rencontrer les acteurs et de boire un café en leur compagnie au célèbre Central Perk. L'heureux gagnant pourra inviter cinq des ses amis à se joindre à l'expérience.

Le gagnant sera déterminé par un tirage au sort

"Salut tout le monde. On est très heureux de rejoindre le ALL IN Challenge et d’aider les personnes les plus démunies à se nourrir et rester en bonne santé durant cette période. On vous invite donc, vous et 5 de vos amis pour nous rejoindre tous les 6 au studio Stage 24. Vous serez nos invités privilégiés dans le public pour l’enregistrement du "Friends Reunion Special", où nous allons revenir sur la série et tous les bons moments passés ensemble. Vous aurez aussi accès à la Friends VIP expérience dans les studios de Warner Bros", peut-on lire en légende du post.

Pour être l'heureux élu il suffit de faire un don, peut importe le montant. Un tirage au sort déterminera qui remporte cette invitation exclusive et le chanceux pourra ainsi convier cinq de ses amis à le rejoindre. La totalité de l'argent récolté sera reversé aux associations.



Le "Friends Reunion Special" n'est pas un nouvel épisode de la série mais des retrouvailles non-scénarisées pour célébrer la série. Initialement prévu pour fin mars, le tournage a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.