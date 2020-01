publié le 22/01/2020 à 14:00

TF1, Canal+, France 2... ces dernières années, il est devenu indispensable à la fiction française ! Fred Testot, révélé dans les années 2000 grâce au duo qu'il formait avec Omar Sy, est l'invité de Stéphane Bern ce mercredi. Et il profite de "la question anti-promo" pour faire une petite mise au point: non, il n'est pas fâché avec son ex comparse du "SAV" et avec leur participation au "Grand Journal" ! S'il a déclaré récemment que cette époque ne lui manquait "pas du tout, au contraire", c'est tout simplement parce qu'il n'aime pas se répéter: "C'était une période géniale et j'adore quand on m'en parle dans la rue (...) mais je n'ai tout simplement pas envie de refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Je suis content d'être sur d'autres projets avec d'autres gens."

Le comédien vient aujourd'hui nous parler de Faites des gosses, la nouvelle série familiale de France 2, dont les deux derniers épisodes seront diffusés ce soir à 21h05.

Créée par deux ex scénaristes de Fais pas ci, fais pas ça, Samantha Mazeras et Diane Clavier, Faites des gosses suit le parcours de trois familles très différentes les unes des autres, toutes réunies par l'amitié qui lie leurs adolescents: une famille "classique", les Delattre, une famille recomposée, les Cattier-Mansouri, et une famille étrangère d'origine chinoise, les Gao. Les liens des enfants déteignent vite sur les adultes qui partagent tous la même envie d’être de bons parents et ce malgré les aléas de la vie. Divorce, deuil, quête d'identité, homoparentalité... malgré un ton humoristique, cette nouvelle série n'hésite pas à aborder des thèmes graves, en lien avec l'actualité.

Faites des gosses Crédit : France 2

L'autre actualité de Fred Testot, toujours à la télévision, c'est la quatrième saison de la série de TF1 Sam. Le comédien y interprète toujours Xavier, l’ancien proviseur du collège. Avec également : Natacha Lindinger (dans le rôle de Sam), Fanny Gilles, Charlotte Gaccio, Issa Doumbia, Thomas Jouannet…

En studio avec nous également: le père Alex, prêtre à l’église Saint-Merry à Paris... et as de la manipulation et des trucages ! Rendu célèbre par un portrait du Parisien publié le 16 janvier dernier, il vient nous faire une démonstration, en direct, de ses dons de magiciens.



