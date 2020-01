Prêtre et magicien : rencontre avec le Père Alex

publié le 17/01/2020 à 12:16

"Au nom du père, du fils et saint esprit" : dans son aube verte et blanche, le père Alex célèbre la messe à l'Église Sainte-Merry au cœur des halles de Paris. Son quotidien d'homme de Dieu se complète avec une autre activité : la magie.

Une fois la messe terminée et qu'il a ôté son aube, le père Alex ne tient pas longtemps sans avoir des cartes en mains. Il sort son jeu et réalise immédiatement un tour de magie. Et lorsqu'on lui demande de quelle façon il se présente aux gens, sa réponse est simple : "D'abord je dis que je suis prêtre, et ensuite je dis que je travaille aussi dans le milieu de le milieu du spectacle, que je suis magicien".

Mais cette réponse connait une variante en fonction des situations : "Quand je suis avec des magiciens on se rencontre d'abord sur cette passion commune. Ça arrive souvent qu'au bout de deux heures, après s'être montré des tours, partagé des techniques etc on se dise "et au fait toi, tu fais quoi dans la vie?" et là je dis que je suis prête, il y a toujours un effet de surprise qui est presque le plus gros effet de la soirée" plaisante le Père.

"Je suis à la fois prêtre et à la fois magicien, mais je ne peux pas dire que magicien est quelque chose d'accessoire". Deux activités certes très différentes, mais qui font du père Alex ce qu'il est : "Tout ça contribue et construit ce que je suis, et donc fait parti aussi de ce que je suis comme prêtre, et c'est cela qui est important pour moi".

À la fin de son service militaire, le père Alex avait songé à s'orienter uniquement vers la magie, il avait même créé une entreprise de magie avec un ami. Cependant la foi a pris le dessus et il est entré au séminaire.

Le soutien des paroissiens

Le père Alex a trouvé son équilibre : entre deux messes il révise ses tours de magie. La semaine dernière il a d'ailleurs participé à un congrès international de magie à Londres. La nuit, il lui arrive de se rendre au Shywawa, un bar près de Notre-Dame où aiment se retrouver des magiciens.



En 2019, le père Alex a créé des effets et décors truqués pour une pièce de théâtre. Il a été récompensé de son travail en recevant le Molière de la Meilleure création visuelle. "Quand on a entendu notre nom on s'est tous liquéfié et on a dû monter sur scène sans avoir préparé grand chose" se rappelle-t-il.



Et lorsque l'on demande l'avis des paroissiens sur cette double carrière, la réponse est bienveillante. "Ça ne me choque pas du tout. C'est une bonne idée, ça fait partir du charisme que l'on peut avoir." d'autres le prennent avec humour : "Je ne l'ai pas vu changer l'eau en vin" plaisante même une fidèle. Pour cet homme de Dieu, la magie n'est en aucun cas un pêché : "Non, très très loin de moi, au contraire, j'ai l’impression d'être ce que je suis" affirme le père.