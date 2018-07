publié le 26/06/2016 à 14:41

Dernier jour pour faire la fête du cinéma. Après quatre jours, la 32 édition s'achève ce mercredi 29 juin dans toute la France. L'occasion d'aller voir de profiter de différents films à l'affiche pour un tarif avantageux de quatre euros par séance. L’événement annuel avait déjà rencontré un franc succès l'année dernière, attirant 2 millions et demi de spectateurs dans les salles obscures.





Cette année, les cinéphiles pourront apprécier plusieurs long-métrages, comme Retour chez ma mère, d'Éric Lavaine. Dans cette comédie typiquement française, Alexandra Lamy est une quarantenaire forcée de retourner chez sa mère, Josianne Balasko. Un vrai choc des générations et une oeuvre familiale.

Sur un ton bien moins comique, Layla in the Sky, mis en scène par Micah Magee, présente l'histoire d'une jeune et brillante élève texane de 17 ans - jouée par Devon Keller - que la vie bouleverse lorsqu'elle tombe enceinte. Un plongeon au XVIIIe siècle est également envisageable avec Love and friendship : le récit de la vie de Lady Susan Vernon, jeune veuve britannique de l'Angleterre de la fin du XVIIIème siècle confrontée à la nécessité de se remarier à la mort de son mari. Une fiction de Whit Stillman jouée par Kate Beckinsale, Chloë Sevigny ou encore Tom Bennett.

"Le Monde de Dory", la valeur sûre

Dans Le professeur de violon, de Sérgio Machado, un talentueux violoniste remise ses ambitions pour se consacrer à l'enseignement dans un milieu qui lui est hostile. Une comédie aussi poignante qu'amusante.



Enfin, il devrait ravir petits et grands. Le monde de Dory est enfin dans les salles. Ce spin-off d'Andrew Stanton et Angus MacLane, toute la famille retrouvera l'univers de Némo, et surtout, de Dory, la célèbre amie amnésique du poisson-clown. De l'humour, de la bonne humeur, et des voix qu'on aime : Franck Dubosc, Mathilde Seigner, ou encore Philippe Lellouche.

