publié le 27/05/2016 à 09:32

La 9e édition du festival du film francophone d'Angoulême se déroulera du 23 au 28 août. Ce vendredi, RTL.fr vous dévoile son affiche. Cette année, le cinéma libanais devrait être à l'honneur. Le rendez-vous, qui met l'accent sur la francophonie au cinéma, sera présidé par un jury bicéphale, composé de Virginie Efira et Gilles Jacob.



Ils succèdent ainsi à Jean-Luc Anglade pour décider des récompenses à accorder à la dizaine de films en compétition. La comédienne, ancienne présentatrice de télévision, est en pleine ascension. Elle est actuellement à l'affiche de Elle de Paul Verhoeven et d'Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin. Gilles Jacob, lui, est l'ancien président du festival de Cannes. "J’avais envie d’un couple, le Pygmalion Jacob avec my first lady, Virginie Efira", blaguait le producteur Dominique Besnehard, le créateur du festival, au micro de RTL.

L'affiche de la 9e édition Crédit : DR