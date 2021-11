Festival de l’Alpe d’Huez 2022 : découvrez les films de la sélection officielle

Premier grand rendez-vous cinéma de l’année, le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, fêtera son 25e anniversaire, avec une journée supplémentaire de cinéma, du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. RTL vous dévoile la sélection officielle de ce festival qui fait la place belle aux comédies. L'actrice et réalisatrice Michèle Laroque présidera ce Jury 2022. Elle sera accompagnée des comédiennes Mathilde Seigner et Joséphine Japy, du comédien, humoriste et réalisateur Malik Bentalha et du réalisateur et comédien Ruben Alves.

"25 ans que le Festival de l’Alpe d’Huez rend hommage chaque année aux comédies de cinéma. 25 ans que le Festival de l’Alpe d’Huez célèbre ces films qui allègent les quotidiens, apportent des bouffées d’air frais et mettent du baume aux cœurs. 25 ans que l’on peut vivre devant tous les écrans du Festival ce moment magique où la salle entière va prendre son élan pour exploser de rire à l’unisson. 25 ans que le Festival de l’Alpe d’Huez met en avant ceux qui sont à l’origine de cette magie. Ceux qui provoquent ce rire qui aide à vivre, a déclaré la présidente du jury. Il y a eu un rendez-vous manqué en 2021, mais comme le rire est plus fort que tout, rien ne peut l’arrêter, pas même une épidémie ! En 2022 le Festival revient plus fort et plus puissant que jamais.

Les longs métrages en compétition sont :

Irréductible de Jérôme Commandeur avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier, Valérie Lemercier, Karim Wallet, Hubert Myon, Estéban…

Trois fois rien de Nadège Loiseau avec Antoine Bertrand, Philippe Rebbot, Come Levin, Emilie Caen…

Hommes au bord de la crise de nerfs d'Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, Laurent Stocker, Pascal Demolon, Michael Gregorio, Max Baissette de Malglaive & Marina Hands…

La classe internationale de Frédéric Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand…

La revanche des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo & Maxime Govare avec Nicolas Gob, Michael Abiteboul, David Baïot, Romain Lancry, Bilal El Atreby…

On sourit pour la photo de François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly, Agnès Hurstel, Ludovik…

La brigade de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth, Fatou Kaba…

Maison de retraite de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau, Liliane Rovere, Firmine Richard, Marthe Villalonga, Antoine Duléry, Jarry…

Un complément de sélection sera annoncé prochainement, ainsi que la sélection officielle des courts métrages & d’autres évènements de cette 25e édition.

Les longs métrages, hors compétition :

Le film d'ouverture sera : Super-héros malgré lui de et avec Philippe Lacheau avec Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti…

Le public pourra aussi découvrir : Alors on danse de et avec Michèle Laroque avec Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit… Rumba la vie de et avec Franck Dubosc avec Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga, Michel Houellebecq… Le médecin imaginaire d’Ahmed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Alban Ivanov, Saadia Ladib, Rawane El Kadiri, Clotilde Courau, Smain, Booder…