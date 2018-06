Pour leurs 60 ans, les Schtroumpfs débarquent à Paris

publié le 07/06/2018 à 11:56

Les Schtroumpfs fêtent cette année leurs 60 ans. À cette occasion, une belle exposition retrace au Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris, l'incroyable aventure de ces petits hommes bleus et de leur créateur Peyo.





Cette exposition nous rappelle qu'à l’origine, ces lutins mondialement célèbres devaient avoir une existence très éphémère. En 1958, Peyo est l'auteur de la série à succès Johan et Pirlouit. Et pour son neuvième album, il invente une histoire autour d'une flûte enchantée. "Il [Peyo] se dit 'qui va créer cette flûte ?' Au lieu d'imaginer un vieil enchanteur à longue barbe, ça va être une communauté de petits lutins qui ne sont pas humains, qui auront une couleur de peau non humaine", raconte Hugues Dayez, l'un des commissaires de l'exposition.

Dans ce vernissage, parmi les dizaines de planches originales présentées, vous verrez la toute première dans laquelle les Schtroumpfs apparaissent. Ils ont le bonnet un peu plus pointu que celui qu'on leur connaît maintenant. Mais il y a déjà le grand Schtroumpf et les champignons qui leur serviront plus tard de maison.

