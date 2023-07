DOCUMENT RTL - Line Renaud va arrêter de tourner : "Il ne faut pas faire le film de trop"

Depuis longtemps Line Renaud est la grand-mère préférée des Français. Chanteuse, meneuse de revue, actrice au théâtre, au cinéma, à la télé. On n'oublie pas non plus ses 30 ans de combat contre le sida, son combat pour la fin de vie.

Line Renaud aura 95 ans ce dimanche 2 juillet, elle fera la fête avec une centaine d'invités chez elle. Infatigable. Il y a quelques jours, elle terminait le tournage d'une nouvelle fiction pour France 2, intitulée Le Prochain voyage, inspirée de l’histoire vraie de deux époux qui s’étaient donné la mort en 2013 dans une chambre de l'hôtel Lutetia, à Paris. Un dernier projet puis, elle l’annonce à RTL : elle arrêtera de tourner.



"Là, je vais arrêter, franchement. Je vais faire encore un film peut-être avec Dominique Besnehard, où je jouerai Line Renaud. Ce sera une histoire sur les revues. Et ça va s'appeler Ça c'est Paris. Donc je jouerai mon rôle", confie Line Renaud à RTL.



Le cinéma, c'est fini, mais pas la vie. Le cinéma, c'est pas la vie Line Renaud sur RTL

"Il ne faut pas faire quelque chose contre son gré, poursuit la comédienne. Il ne faut pas faire le film de trop. Donc il n'y aura pas le film de trop. Le cinéma, c’est fini, mais pas la vie. Le cinéma, c'est pas la vie."

Dans cet entretien accordé à RTL, diffusé dimanche 2 juillet à 9h15 dans Laissez-vous tenter, Line Renaud évoque aussi sa décision de léguer son héritage à la science. Son amour de la vie, ses enfants de cœur, l'absence de son filleul Johnny Hallyday.









