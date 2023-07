DOCUMENT RTL - Line Renaud : "La mort viendra quand elle viendra"

Une soif de vie unique. Line Renaud fête ses 95 ans ce dimanche 2 juillet 2023. La star se dit en pleine forme, malgré un "petit" AVC il y a quatre ans, et bien entourée. Alors la mort, il n'est pas question d'y penser. Pas encore, en tout cas. "Moi, je suis plutôt de celles qui regardent devant, je ne regarde pas derrière", explique-t-elle dans un entretien exclusif à RTL.

"Ça me donne le vertige", glisse-t-elle en riant. "C'est vertigineux. Dès la naissance, on est en danger de mort. C'est incroyable d'arriver à 95 ans". Alors qu'elle participe à l'un de ses derniers films, comme elle l'a annoncé au micro de RTL, Line Renaud, lucide, se dit reconnaissante pour ce que la vie lui a apportée. "J'adore la vie et la vie me le rend bien. [...] Au réveil, j'ai dit 'merci la vie' parce que je suis réveillée et en bonne santé au coucher 'merci la vie. Un grand merci'".

Si vous pensez à la mort, vous ne vivez plus Line Renaud

Sa philosophie, c'est avant tout de profiter de chaque instant. "La mort viendra quand elle viendra. Mais en attendant, je n'y pense pas", tranche-t-elle. "Ça ne m'obsède pas parce que l'heure est écrite". "Si vous y pensez, vous ne vivez plus. Je veux vivre chaque jour, je vis bien, je suis bien entourée".

Line Renaud a pris ses dispositions. Son héritage ira à la science. "Mon fonds de dotation, il me survivra, je continuerai comme ça, quelque part, à soutenir la recherche", indique-t-elle. Aussi, Line Renaud milite pour le droit à mourir dans la dignité. Elle avait même échangé à ce propos avec Emmanuel Macron, alors qu'une loi "fin de vie" semble en préparation. "La fin de vie m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a des progrès à faire déjà dans les soins palliatifs, ça peut encore être mieux", précise-t-elle, en appellent à ne pas laisser les gens en fin de vie souffrir.

