"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" : le film diffusé par erreur sur Amazon Prime Video

L'erreur a rapidement été repérée et corrigée. Dans la matinée du mercredi 26 octobre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été rendu disponible sur Amazon Prime Video. Le film a été retiré du catalogue quelques dizaines de minutes plus tard.

Selon la nouvelle chronologie des médias, instaurée en novembre 2021, les plateformes de streaming étrangères doivent attendre quinze mois à compter de la sortie d'un film au cinéma avant de le proposer à leurs abonnés, rappelle Phonandroid, qui a repéré la boulette d'Amazon. Sorti dans les salles le 4 mai 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness n'aurait donc dû apparaître dans le catalogue qu'à partir de la fin de l'année 2023.

Selon le média spécialisé, le géant américain a pu oublier de filtrer la France en l'ajoutant à son catalogue, alors que la chronologie des médias est différente selon les pays. En attendant d'y avoir accès via leur abonnement, les téléspectateurs peuvent tout de même profiter de la dernière grosse production Disney Marvel à la location (4,99 euros) ou à l'achat (16,99 euros).

