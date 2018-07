Dans "Radin !", Dany Boon campe un avare à l'épreuve de l'amour

publié le 28/09/2016 à 00:55

Le cru cinématographique de la semaine s'annonce excellent. Dans Radin !, en salle ce mercredi 28 septembre, le réalisateur Fred Cavayé quitte le Thriller, son domaine de prédilection, pour s'attaquer à la comédie. Dany Boon campe le rôle de François Gautier, un radin d'anthologie. Le genre de personnage qui recompte en même temps que le caissier du supermarché le rendu de la monnaie pour ne pas se faire arnaquer de 3 centimes.



Mais deux femmes vont bouleverser son monde : sa fille, dont il ne soupçonnait pas l'existence, débarque dans sa vie, ainsi qu'une femme dont il va tomber éperdument amoureux. Or sa radinerie va lui poser problème pour séduire cette dernière.

Les autres films à découvrir dans les salles obscures cette semaine :

- La Danseuse, un film de Stéphanie Di Giusto, avec Soko et Lily-Rose Depp. Ce drame illustre une histoire de rivalité entre deux danseuses. Isadora Duncan va totalement vampiriser l'art et le cœur de Loïe Fuller dans ce drame tiré d'une histoire vraie.

- Le Pape François, un film de Beda Docampo Feijoo et Eduardo Giana, avec Dario Grandinetti, Silvia Abascal et Laura Novoa. C'est la première fois qu'un Biopic est réalisé sur un Saint-Père en exercice. Si il n'est pas époustouflant, ce long-métrage permet de découvrir la vie du futur Pape François, alors étudiant en médecine en Amérique du Sud et amoureux d'une jeune fille.