Confinement : que voir sur Madelen, le nouveau site de streaming de l'INA ?

et AFP

publié le 22/03/2020 à 11:02

Confinement oblige. L'INA (Institut national de l'audiovisuel) a ouvert ce jeudi 19 mars son nouveau site de streaming Madelen avec trois mois gratuits "pour accompagner nos concitoyens en cette période difficile" de coronavirus, a indiqué un communiqué.



Disponible sur les boutiques d'application et sur un site dédié, cette plateforme propose plus de 13.000 programmes vidéo et audio, sélectionnés parmi les millions d'heures d'archives du catalogue de l'INA.

Séries, fictions, documentaires, concerts et spectacles, émissions cultes, audio ou encore théâtre : une expérience unique à vivre seul ou en famille, ce nouveau service coûtera 2,99 euros par mois, une fois passés les trois mois gratuits.

Notre sélection de films et séries incontournables

La plateforme propose un accès à de grands classiques du cinéma français : Masculin, Féminin (1966) de Jean-Luc Godard, Hiroshima mon amour (1959) d'Alain Resnais, Les Malheurs de Sophie (1981) de Jean-Claude Brialy ou encore Vipère au poing (1971) de Pierre Cardinal.



Des séries aussi. Fantômas, réalisée par Claude Chabrol et adaptée des romans de Marcel Allain et Pierre Souvestre. Les Saintes Chéries, l'un des feuilletons préférés des Français dans les années 60 avec Micheline Presle et Daniel Gélin. Les Shadoks, cette célèbre série d'animation créée par Jacques Rouxel qui relate les aventures de drôles d'oiseaux, avec la voix de l'inimitable Claude Piéplu. Vous pouvez aussi redécouvrir Belphégor ou le fantôme du Louvre qui a tenu la France en haleine à la fin des années 60.

Du côté des documentaires, l'INA vous permet aussi d'accéder à la mythique collection documentaire belgo-française Strip-tease, diffusée de 1992 à 2002 sur France 3, qui nous plonge dans le quotidien de personnages hors normes.

Enfin, des spectacles et concerts sont aussi disponibles en grand nombre, notamment celui d'Aretha Franklin à l'Olympia en 1971, sous la direction de King Curtis, ou encore la première de Starmania en 78 sur la scène du théâtre de l'Empire, et diffusée sur Antenne 2, lorsque Michel Berger et Luc Plamondon présentent leur "nouvel opéra rock" avec l'orchestre symphonique de la chaîne.