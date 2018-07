publié le 28/12/2016 à 10:14

Une grande figure du cinéma français s'est éteinte. Claude Gensac, qui a incarné la femme de Louis de Funès dans pas moins de dix films, est morte dans la nuit 26 au 27 décembre, à l'âge de 89 ans. Si ce couple a si bien fonctionné à l'écran, c'est parce qu'elle a été parfaitement choisie par Madame de Funès qui recherchait, pour que son mari change d'image à l'écran à la fin des années 60, une épouse ayant de la distinction.



Elle s'est souvenue de Claude Gensac qui avait joué avec Louis de Funès au théâtre en 1952 dans une pièce mise en scène par Pierre Mondy... en tombant sur un épisode du feuilleton Les 5 dernières minutes à la télévision. Et c'est ainsi qu'elle a propulsé sur le devant de la scène ce personnage de femme autoritaire, presque maman de son mari qu'elle n'hésite pas à recadrer et qui file doux.

"Père fils thérapie !", une comédie réussie

Du côté des sorties cinéma, il y a fort à voir ce mercredi 28 décembre. Tout d'abord, le film français le plus attendu du jour : Père fils thérapie ! d'Émile Gaudreault, qui réunit notamment à l’écran Richard Berry et Jacques Gamblin. C'est le remake d’un film québécois, dont le scénario est co-signé par Philippe de Chauveron, le réalisateur de Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ?. L’histoire d’un père et de son fils, tous deux flics, qui ne se supportent pas mais se retrouvent contraints de participer à un stage de réconciliation pour y démasquer un avocat de truands, lui aussi en stage avec son fils. Avec le lot que quiproquos que l'on peut imaginer.

Dans le rôle du papa flic ronchon et pas paternel pour deux sous, on retrouve Richard Berry, toujours aussi excellent. On se régale de chaque face à face entre l'acteur et Jacques Gamblin, qui joue cet avocat lui aussi incapable de communiquer avec son rejeton. Deux formidables acteurs de comédie qui voilà 20 ans avaient triomphé comme partenaires dans Pédale douce. Souhaitons à ce nouveau long-métrage un destin du même acabit.

"American Pastoral", première réalisationd 'Ewan McGregor

Les rapports familiaux compliqués sont aussi au cœur d’une autre sortie du jour, American Pastoral, la toute première réalisation d’Ewan McGregor qui en tient aussi le rôle masculin principal. L’adaptation d’un classique de la littérature américaine signé Philip Roth en 1997. L’histoire d’un couple qui mène une vie paisible dans l’Amérique des sixties jusqu’à ce que leur fille, adolescente en rébellion contre eux et le monde entier, se mue en terroriste. Une intrigue déchirante qui a incité le héros de Trainspotting à sauter le pas de la mise en scène.



Les débuts de réalisateur du comédien sont convaincants. Certes, son film ne possède pas l’ampleur du livre de Roth qui racontait aussi l’histoire des États-Unis. Mais faire tenir ces 500 pages en deux heures était une gageure impossible. Ewan McGregor a eu le mérite de choisir un axe et de s’y tenir : la relation brisée entre ce père aimé de tous et cette fille qui, dès l’enfance, aurait voulu qu’il n’ait d’yeux que pour elle. Dans ce rôle, Dakota Fanning, enfant star vue notamment dans La guerre des mondes, trouve son premier grand rôle de jeune femme. Et sa remarquable interprétation lui ouvre de belles perspectives pour l’avenir.

Dans les autres sorties...

Passengers, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt, donne vraiment envie sur le papier. On y suit un vaisseau spatial en route vers une planète colonisée avec à son bord ses futurs habitants. Des Terriens plongés dans un coma artificiel et enfermés dans des capsules d’hibernation pour arriver au terme de ce voyage de 120 ans. Mais voilà que deux de ces capsules connaissent un souci technique et réveillent leurs occupants 90 ans trop tôt. Toute la première partie de Passengers tient la promesse de ce pitch mais très vite les effets spéciaux reprennent le pouvoir et le film bascule dans un festival pyrotechnique déjà vu 100 fois... et en mieux.



Autre petite déception : Le Cœur en braille de Michel Boujenah. Une histoire d’amitié entre un gamin de 12 ans et une passionnée de violoncelle du même âge tentant de cacher sa cécité naissante pour être admise dans une école prestigieuse. Plus larmoyant qu’émouvant, ce film aux intentions louables se noie hélas dans une dose étouffante de bons sentiments.



Diamond Island, de Davy Chou, est quant à lui un film à voir. Un portrait lucide mais d’une beauté renversante de la jeunesse cambodgienne. Cette histoire de deux frères tentant de resserrer des liens distendus rappelle le climat envoûtant de Virgin Suicides de Sofia Coppola.