Place aux sorties de ce 30 mars 2022 ! Commençons par Le monde d'hier qui nous fait découvrir les coulisses de la présidence de la République. À 12 jours du premier tour du scrutin, le réalisateur Diastème offre à Léa Drucker le rôle d'une présidente, Élisabeth de Raincy : cheffe d'État usée, fatiguée, hautement impopulaire qui a décidé de ne pas se représenter...

Mais quand elle découvre qu'à 3 jours du second tour, le candidat de sa famille politique, la droite modérée, est au cœur d'un scandale qui va le faire perdre et que l'extrême droite se retrouve donc aux portes du pouvoir, la présidente va tout faire pour éviter ce qu'elle considère comme une catastrophe, quitte à renier ses principes...

Le monde d'hier est un thriller politique passionnant, qui nous balade dans les méandres du pouvoir, ses dorures et ses zones d'ombre. Léa Drucker est parfaite dans le costume de cette femme fragile et forte à la fois. Denis Podalydès lui est directeur de cabinet, Benjamin Biolay devient Premier ministre et Alban Lenoir se transforme en garde du corps...

Pouvoir encore dans Aristocrats de la réalisatrice japonaise Yukiko Sode : pouvoir de l'argent et des traditions au cœur de la bourgeoisie nippone dont va être victime une jeune femme chaudement encouragée à se marier et qui va découvrir que son riche et beau mari entretient depuis des années une relation avec une hôtesse de bar... À leur grande surprise, les deux femmes vont se trouver des points communs. Aristocrats se regarde comme une estampe à la fois perverse, touchante et fascinante.

Alors parmi les 13 nouveautés de ce mercredi, revenons sur En corps, le film de Cédric Klapisch. Muriel Robin partage le générique de cette histoire de reconstruction et de résilience dans les milieux de la danse classique et contemporaine avec aussi Pio Marmaï, François Civil ou Denis Podalydès. Cédric Klapisch s'intéresse dans ce film au corps et à la danse, sujet qui le fascine depuis l'enfance : il est allé ici au bout de son envie de parler de ce milieu, de celles et ceux qui l'animent en engageant de véritables danseurs.

Un œil maintenant sur les films américains du jour et tout d'abord Sonic 2. Suite des aventures du célèbre hérisson bleu qui peut courir à la vitesse de la lumière, superstar du jeu vidéo. Le 1er film en 2020 avait été un énorme carton mondial, voici donc le n°2 toujours sur le principe de l'animation et des prises de vues réelles mélangées. Jim Carrey y livre une caricature de lui-même assez fatigante en méchant et l'ensemble reste peu passionnant...

Pire encore : Morbius. Jared Leto en roue libre lui aussi y incarne un chercheur handicapé malade du sang qui va s'injecter du sérum à base de chauve-souris et se transformer en machin tout musclé assoiffé de globules rouges. C'est moche, ridicule, jamais attachant mais malheureusement ça devrait bien marcher. On pourrait donc avoir droit à une suite...

Et on termine par une curiosité : Cyrano. L'OVNI de la semaine. Adaptation en comédie musicale de l'œuvre d'Edmond Rostand. Il est ici plus question de nain que de nez puisque l'idée des producteurs a été de confier le rôle de Cyrano à Peter Dinklage, acteur qui incarnait Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones. Le résultat balance entre kitsch et beauté, entre gène et fascination : au final, nous avons beaucoup aimé cette expérience signée par le réalisateur Joe Wright.