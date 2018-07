publié le 26/02/2018 à 17:43

Et de deux ! L'actrice canadienne Sarah Jeffery vient de rejoindre officiellement la distribution du reboot de la série Charmed. Elle va rejoindre Melonie Diaz, la première sorcière du casting dont le nom a été révélé il y a quelques jours.



Son visage vous est peut-être familier si vous avez vu la très efficace série de science-fiction Wayward Pines ou Descendants, un téléfilm diffusé sur Disney Channel qui raconte la vie des enfants des héros et grands méchants de l'univers du studio. La jeune Sarah Jeffery y incarnait la fille de la princesse Aurore et prince Philippe, couple princier de La Belle au bois dormant.

Elle a aussi joué le rôle de la fille de la chanteuse Jennifer Lopez (la détective et mère célibataire Harlee Santos) dans la série policière Shades of Blue diffusée en France sur France 2 et 13ème Rue.

La benjamine télépathe

Née en 1996, la comédienne va prendre la place de la benjamine du trio comme une certaine Alyssa Milano dans la série originelle de 1998. Sarah Jeffery sera Madison, une adolescente plus préoccupée par sa vie sociale dans sa sororité universitaire que par la révélation de ses pouvoirs occultes qu'elle n'apprécie pas vraiment.



D'après les premières informations distillés sur le scénario, Madison serait dans une relation assez conflictuelle avec sa sœur aîné Mel (Melonie Diaz), lesbienne, féministe et semble-t-il un peu plus sérieuse. Comme Alyssa Milano qui jouait Phoebe, Sarah Jeffery va devoir apprivoiser des pouvoirs magiques psychiques. Phoebe avait ses fameuses prémonitions, Madison devrait être télépathe. On imagine déjà quelques problèmes lorsqu'elle va pouvoir lire dans les pensées de ses sœurs et des démons qui ne manqueront pas de les attaquer au fil des épisodes.



Il ne reste plus qu'à savoir qui jouera la troisième sœur : Macy, l'aînée, scientifique en physique quantique, dotée de pouvoirs télékinétiques.