publié le 28/06/2016 à 11:58

"Pour moi le camping ce sont les vacances. Enfin celle des autres, puisque père et mère n'ont jamais voulu que nous installassions une boule jaune à l'arrière de la DS quand nous étions enfants", se désole Pascal Praud sur un ton un brin aristocratique. "Où qu'elles sont les sardines, vous savez ces petites pointes de fer qui entrent dans le dos ?", demande-t-il.



"Je n'ai pas connu les joies de la tente, les sanitaires pour tous, les cris d'amour sous la toile, le dentifrice au bord du lavabo, les douches froides après 17 heures, le plaisir de manger dehors. Parce que voyez-vous au camping, on ne déjeune pas, on ne dîne pas, on mange, avec des verres pour emprisonner les guêpes, n'est-ce pas ?", continue le journaliste.

"Et puis ce doit être follement amusant de croiser dès potron-minet son voisin de caravane, le PQ en bandoulière, qui vous salue le rouleau à la main : 'Ami !'", dit encore Pascal Praud. "Au lieu de ça avec Charles-Henri, Jules-Édouard et Anne-Hélène nous passions quelques jours à Dinar dans la maison de famille : un petit manoir de dix-huit pièces avec bon-papa et bonne-maman, qui ne sont plus là hélas et dont on a hérité la propriété en indivision, n'est-ce pas ?", poursuit-il sur le même ton. "Gosses de riches ! On ne se remet jamais de son enfance, n'est-ce pas ?", conclut-il.