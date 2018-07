"Camping 3" et "La Tortue rouge" parmi les sorties cinéma de la semaine

publié le 29/06/2016 à 10:15

Avant de voir les sorties du jour, un coup d’œil à notre box-office et à l'effet ou pas de la Fête du cinéma sur les entrées. D'après amis site CBO.fr,L'Euro 2016 a méchamment taclé nombre de spectateurs en salles : l'édition 2016 est en net recul. Mais l'Euro n'empêche pas Le Monde de Dory, dernier né studio Pixar de cartonner avec RTL : près 850.000 entrées en une semaine. Score plus rude L'Outsider de Christophe Barratier autour des 100.000 spectateurs seulement. Pour le reste, c'est toujours Retour chez ma mère qui crée événement avec désormais plus d'un million et demi de spectateurs. Quand à Café Society, millésime 2016 maison Woody Allen, a déjà été dégusté plus 900.000 amateurs.





Cette semaine, il n'y a que 9 nouveautés à l'affiche. La date était entourée rouge depuis longtemps sur les agendas des distributeurs. Pathé a décidé de jouer contre la programmation au ballon rond avec Camping 3, une des plus grosses machines françaises cette année. Franck Dubosc et sa bande des Flots Bleus reviennent pour un épisode plus tendre, sur le temps qui passe, la crise, l'âge et la jeunesse. Fabien Onteniente, le réalisateur, a bien conscience être attendu tournant. Camping 3, sort au cinéma partout en France avec RTL : on va suivre les chiffres de près dés aujourd'hui.

Autre n°3, Les Visiteurs, la Révolution, sorti ce printemps, a un peu déçu au box-office avec seulement un peu plus de 2 millions d'entrées. Un autre film français : L'effet aquatique de Solveig Anspach, dernier film de la réalisatrice morte en août dernier âgée 54 ans seulement. Une charmante et poétique histoire d'amour entre une maître nageur et un quadra. Lui dit qu'il ne sait pas nager pour s'approcher d'elle en suivant ses leçons. Elle va vite se rendre compte qu'il lui ment ! Le concours international des maîtres nageurs en Islande va servir de test à leur amour.

"La Tortue Rouge", coup de cœur de la semaine

Et le gros coup de cœur de la semaine, c'est La Tortue Rouge. Une merveille, un des plus beaux films, (tous genres confondus) de l'année. Un conte dessiné à l'ancienne auquel a participé studio Ghibli, celui du maître japonais Hayao Miyazaki. Un naufragé se retrouve sur île déserte. Il tente de s'enfuir en radeau mais n'y arrive pas. Il croise un jour les nageoires d'une grosse tortue rouge qui semble s'attacher à lui. Une nuit, le reptile se transforme en superbe jeune femme. Notre homme va fonder une famille avec elle mais l'appel de la mer est parfois plus fort celui du cœur. C'est d'une beauté à la fois simple et à couper souffle : il y a un travail incroyable sur le soleil, les ombres, la nuit. Quasiment pas de paroles. Une séquence dantesque d'un tsunami... Bref : c'est un bijou. Il ne serait pas étonnant que La Tortue Rouge de Michael Dudock de Wit, (réalisateur néerlandais), finissent sa route vers les Oscars à l'hiver prochain. Une belle musique aussi, signée Laurent Perez De Mar.



Des tortues toujours, mais qui font moins rêver : Ninjas Turtles 2, suite navrante des aventures du quatuor. Toujours aussi laid au niveau des effets spéciaux, sans parler du scénario. Enfin, Conjuring 2, le cas Enfield donne des frissons. Une suite assez flippante des affaires réellement traitées par le couple Warren, grands chasseurs phénomènes paranormaux et maléfiques. Celui-ci se passe à Londres : entre L'Exorciste et Poltergeist.