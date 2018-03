publié le 27/03/2017 à 10:37

Double affiche pour Juliette Binoche cette semaine dans l'actualité cinématographique : l'actrice sera dès mercredi 29 mars à l'affiche de deux films aux registres totalement différents : Telle mère, telle fille et Ghost in the Shell. Le premier est une comédie française réalisée par Noémie Saglio, qui avait signé Connasse, princesse des cœurs en 2015 avec Camille Cottin - de nouveau à l'affiche de Telle mère, telle fille -. Le second, Ghost in the Shell, est une superproduction américaine de science-fiction avec Scarlett Johansson. Deux films, deux registres totalement différents pour Juliette Binoche.



"Ghost in the Shell, c'était une plongée dans un univers que je ne connais pas très bien, qui est la science-fiction, dans un vocabulaire que je ne connais pas du tout, explique Juliette Binoche. La première fois que j'ai lu le scénario je n'ai pas compris - tout est entremêlé. Je ne connaissais pas du tout, ni la BD ni le dessin animé. Je suis rentrée dans un univers difficile à comprendre. Il faut avoir de l'imagination et puis y croire à la fois", raconte l'actrice. Pour Telle mère telle fille, Juliette Binoche décrit cette fois "un film familial". "J'étais heureuse de faire connaissance avec Camille Cottin, qui n'était pas une actrice avec laquelle j'aurais travaillé normalement. Le fait que Noémie Saglio, la réalisatrice, me propose ce film-là, je trouvais ça tellement incongru et le contraste des deux mondes m'amusait", confie-t-elle.

Une comédie sympathique

Dans la comédie, Juliette Binoche et Camille Cottin se partagent l'affiche, toutes deux visiblement très enceintes. C'est là toute l'intrigue du film : Avril (Camille Cottin) est une jeune femme à la vie réglée au cordeau. Elle héberge Mado (Juliette Binoche), sa mère, ado attardée et bohème. Or, toutes deux vont attendre un bébé en même temps, événement logiquement et doublement heureux sauf que les rigidités de l'une ajoutées au bordélisme de l'autre vont faire remonter à la surface leurs ressentiments communs. Dialogues acérés, personnages attachants, malgré quelques lourdeurs appuyées, Telle mère, telle fille est un moment sympathique qui permet aussi de retrouver Juliette Binoche au rayon comédie.

Par moments je me suis dit 'il faut que je retourne à mon cours de théâtre'. Juliette Binoche Partager la citation





> Telle mère telle fille - Bande-annonce Date : 27/03/2017

"J'ai été très heureuse et j'avais envie de cette aventure-là parce que c'est incongru, parce que ça me sort de mes zones de confort. Il faut savoir se faire peur, se pousser à des choses nouvelles, estime l'actrice. En tant qu'acteurs on n'a que ça à expérimenter, des mondes nouveaux et des choses qui vous poussent dans vos retranchements. Par moments je me suis dit 'il faut que je retourne à mon cours de théâtre', j'avais le sentiment d'être nulle, de ne pas forcément y arriver", confie-t-elle. Mado, la femme qu'elle incarne, a passé la quarantaine mais a toujours 15 ans dans sa tête.



"Pour moi c'était un grand clin d’œil à ma fille (Hannah, née de son histoire avec Benoît Magimel, ndlr) même si je la trouve facile. Elle a 17 ans maintenant, peut-être était-ce moins évident avant, mais c'est vrai que j'avais hâte de voir le film avec elle. Ça l'a bien fait marrer", se réjouit l'actrice. "Mado est une rebelle, elle s'est sentie voler de son temps de jeune adulte et prend une sorte de petite revanche parce qu'elle est blessée profondément du fait de pas avoir accompli une carrière de danseuse et de ne pas vraiment s'être accomplie. Donc elle traîne la patte et sa relation avec sa fille est un amour possessif, mais à la fois qui perdure pour toujours, parce que quand elles sont séparées elle n'arrive pas à vivre sans elle", relate Juliette Binoche.

Scarlett Johansson dans "LVT" mercredi 29 mars

Au total, l'actrice aura déjà été à l'affiche de 5 films cette année. "Je ne suis jamais contre des vacances, mais je n'arrive jamais à en trouver. J'ai le "oui" facile, parce que c'est agréable de dire oui, on a envie d'aller vers différentes possibilités. Chaque année je me dis 'il faut que je trouve trois ou quatre semaines de répit' et c'est difficile. Il y a les enfants, les parents... Ce n'est pas toujours évident".



En attendant ces hypothétiques vacances, Juliette Binoche est à l'affiche dès mercredi 29 mars de Telle mère, telle fille de Noémie Saglio, avec aussi Camille Cottin ou Lambert Wilson, et Ghost in the Shell, qui sera plus largement évoqué le jour-même de sa sortie - mercredi 29 mars également -, lors d'une interview avec Scarlett Johansson à retrouver dans Laissez-vous tenter.