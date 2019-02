Berlinale 2019 : l'Ours d'or et le palmarès du festival célèbrent la France

publié le 18/02/2019 à 13:13

Le festival du film de Berlin, l'un des plus importants en Europe avec Cannes et Venise, a couronné samedi soir Synonymes de l'Israélien Nadav Lapid, un film critique sur son pays, dont le personnage principal est un jeune qui s'expatrie en France et refuse de parler hébreu. "Synonymes est un film qui pourrait être considéré comme un scandale en Israël. Certains en France aussi pourraient aussi être scandalisés", a déclaré Nadav Lapid en recevant son prix. "Mais pour moi, ce film est aussi une célébration, du cinéma aussi. Et j'espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l'hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et sœurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions", a ajouté le cinéaste de 43 ans, connu pour ses films Le Policier et L'Institutrice.



Questionnement sur l'identité, Synonymes est inspiré de la vie du cinéaste à Paris au début des années 2000. Son personnage, incarné par la révélation Tom Mercier, décide de rejeter sa culture et sa langue, d'apprendre le français dans un dictionnaire et de se faire adopter par la France, avant d'en découvrir aussi des aspects moins plaisants.

Le film Grâce à Dieu, du réalisateur français François Ozon sur les scandales de pédophilie dans l'Eglise catholique, a aussi été récompensé. Le festival a décerné sa deuxième récompense majeure après l'Ours d'or à ce long-métrage, tourné en secret l'an dernier : le Grand prix du Jury. "Ce film essaie de rompre le silence d'institutions puissantes" sur ces affaires d'abus sexuels d'enfants, a déclaré le metteur en scène français de 51 ans en recevant sa récompense. "Je veux partager ce prix avec les hommes libres qui m'ont inspiré", qui "ont été victimes d'un prêtre pédophile", a-t-il ajouté, ému, "Alexandre, François et Pierre-Emmanuel, vous êtes mes héros".

Les principales récompenses

- Ours d'or du meilleur film : Synonymes (Synonyms) du réalisateur israélien Nadav Lapid. Production France / Israël / Allemagne.

- Grand Prix du Jury : Grâce à Dieu de François Ozon (France) sur les scandales d'abus sexuels dans l'Eglise catholique

- Prix de la mise en scène : Angela Schanelec (Allemagne) pour Ich war zuhause, aber (J'étais chez moi, mais). Production Allemagne / Serbie

- Prix d'interprétation féminine : Yong Mei (Chine) for dans So Long, My Son de Wang Xiaoshuai

- Prix d'interprétation masculine : Wang Jingchun (Chine) dans So Long, My Son

- Prix du meilleur scénario : Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi et Roberto Saviano (Italie) pour La paranza dei bambini (Piranhas). Production Italie.