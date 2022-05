Avatar 2 : ce que l'on sait des suites des aventures des Na'vis

Avatar : The Way of Water. Le titre de la suite du film sorti en 2009 a été dévoilé par Disney lors du festival CinemaCon à Las Vegas. À cette occasion, quelques privilégiés ont eu la chance de découvrir de premières images. Munis de lunettes 3D, ils ont pu découvrir la bande-annonce et retourner sur la planète Pandora. Là-bas, ils ont pu apercevoir ses habitants à la peau bleue nager et s'élancer dans les airs. Pour rappel, le premier volet reste numéro un au box-office en termes de recettes avec 2,8 milliards de dollars depuis sa sortie.

Il faudra patienter jusqu'en décembre prochain pour découvrir la suite des aventures des Na'vis qui devrait être suivie par trois autres épisodes de cette saga. Chaque volet constituera un film indépendant des autres, avec sa propre intrigue.

Le réalisateur James Cameron a promis des progrès technologiques spectaculaires par rapport au premier "Avatar" dont les principaux protagonistes Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) ont maintenant une famille. "Nous avons décidé une nouvelle fois de repousser les limites de ce que le cinéma peut faire."