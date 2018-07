publié le 27/06/2016 à 10:02

Pour la première fois à Arles, 31 tableaux de Vincent Van Gogh sont exposés à la Fondation qui porte son nom. C'est une première exceptionnelle dans cette ville où Van Gogh a passé 15 ans de sa vie et qui ne possède aucun tableau du peintre néerlandais. Il a fallu plus de deux ans de négociation avec le musée Van Gogh à Amsterdam pour que cette exposition ait lieu aujourd'hui à Arles.



C’est à Arles que le maître trouve véritablement son style. Ce qu'on appellera la touche Van Gogh est née ici : il peint en appliquant des couches épaisses de peinture, une sorte d' empâtement, pour marquer au maximum, non plus seulement visuellement mais physiquement le contraste des ombres et des lumières sur les épis de blé, les bouquets d'iris. Les couleurs ne sont plus des seulement des choix, des préférences, ou des goûts, elles s’imposent à lui comme des créatures qu’il s’agit de dompter, de faire vivre au bout de cet outil qui n’est plus un pinceau, mais déjà un couteau.

Vincent Van Gogh continue d'inspirer

L'un des buts de la fondation Van Gogh à Arles est de montrer combien sont nombreux les artistes contemporains qui se réfèrent à Van Gogh, de Yan Pei Ming à Bertrand Lavier en passant par Glenn Brown, Un artiste anglais de 50 ans qui est exposé actuellement au deuxième étage de la fondation. Il est l'un des artistes les plus côtés du marché de l'art. Les collectionneurs font la queue devant son atelier, et ils doivent s’armer de patience car l’artiste ne réalise que 4 à 5 tableaux par an, autant dire que c’est la foire aux millions d'euros pour acquérir une de ses œuvres. Glenn Brown s'inspire des grands maîtres de l'histoire de l'art. Il réinterprète les toiles des grands peintres : de Rembrandt à Francis Bacon en passant par Vincent Van Gogh, justement, dont il imite la touche. Mais au lieu d'utiliser de gros pinceaux, il se sert de ce qu'il y a de plus fin.

La bonne ville d’Arles ne possédant aucun tableau de Van Gogh, elle se rattrape en exposant, très intelligemment, et très généreusement, les artistes que le peintre a inspirés. C'est un projet au long cours qui s’enrichit année après année et réserve encore de belles surprises. C'est à Arles jusqu'en septembre, une sorte de feuilleton à ne pas manquer.



Van Gogh en Provence : la tradition modernisée, jusqu'au 11 septembre, à la Fondation Van Gogh, à Arles.