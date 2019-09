publié le 12/09/2019 à 18:36

C'est un lieu unique au monde crée par un couple de passionnés, Gilles et Sylvie Iniesta. Fondé sur les locaux de l'ancien centre de formation des PTT, abandonnés depuis une vingtaine d'années, Street Art City, est un chantier artistique en perpétuel renouvèlement qui s'étend sur 10 hectares.

Ce lieu dédié à l’art urbain et au graffiti a pour but de donner de la visibilité à des artistes peu ou pas connus. Et depuis son ouverture en 2017, pas moins de 319 artistes de 61 nationalités différentes sont passés par la résidence. À ce jour, plus de 900 artistes sont désormais sur la liste d’attente.

En deux ans, 43.000 visiteurs sont venus découvrir ce lieu insolite alors pour que rien ne viennent distraire les artistes, ils sont nourris, logés et blanchis gratuitement. Le matériel leur est également fourni. Rien que pour cette année, le budget peinture s'élève à plus de 100.000 euros.

Pour financer ce lieu étonnant, pas de subventions, mais les ventes de billets. 20 euros la visite complète pour un adulte ou encore les commissions prélevées sur les ventes d'œuvres reproduites sur des toiles vendues dans la galerie du site. En deux ans, 500 toiles se sont vendues.