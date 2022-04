Vacances de Pâques : 5 incontournable livres jeunesse pour célébrer la tendresse, l'amitié et le dépassement de soi

"Quand je serai grande, je serai peintre. Comme Michel-Ange. Mais je ne le dis pas trop fort. Artiste n'est pas un vrai métier. On ne le devient pas. Encore moins quand on est une fille. C'est ce que pense Papa. Je ne le sais que trop bien". Traduit du suédois, voici L'oiseau en moi vole où il veut de Saraj Lundberg. Berta Elisabet Hansson était une artiste suédoise. Elle a été dans les années 1940-50 une peintre expressionniste, une des plus en vue en Suède.

Elle grandit dans une ferme, avec comme seule perspective : une vie de femme au foyer. Comme en a décidé son père. Dans ce livre inspiré des lettres et journaux intimes de l'artiste, Sarah Lundberg (immense star suédoise de la littérature de jeunesse) s'interroge sur le deuil, l'enfance, le destin. Le destin qui s'oppose à l'accomplissement des rêves.

L'oiseau en moi vole où il veut Crédit : La partie

C'est ici l'enfance de Berta Hansson qui nous est racontée. La jeune fille rêve de peinture et est persuadée que ses dessins et sculptures d'argile pourront soigner sa mère atteinte de tuberculose. C'est l'histoire d'une enfant qui rêve, qui s'évade en haut des arbres pour y entendre les oiseaux chanter, pour être elle-même un oiseau qui vole. Mais son destin est tout tracé, celui d'une femme au foyer, une femme à la ferme. Ainsi en a décidé son père. Mais alors que l'art grandit en elle, son destin va basculer... et ses rêves se réaliser.

L'oiseau en moi vole où il veut Crédit : La Partie

Avec une infinie tendresse, Sara Lundberg peint et raconte l'histoire de Berta Hansson. Si vous cherchez un livre pour grandir, alors L'oiseau en moi vole où il veut est pour vous. Il est édité chez "La Partie".

Hermelin, le lapin et le potager Crédit : La Partie

Autre livre, autre ambiance, mais... même maison d'édition (La Partie). Hermelin, le lapin et le potager de Erik Van Os (auteur), Elle Van Lieshout (auteur), et Marije Tolman (illustration) est une désopilante histoire de radis, carottes et autres légumes du potager au pays des taupes et des lapins. C'est une histoire, pleine de mensonges et d'ironie, à mettre entre toutes les petites paires d'oreilles, et un livre à contempler pour se perdre dans des dessins pleine page d'une grande qualité. Vous apprendrez cher enfants, que le crime (même quand ce sont des radis) ne paie pas... jamais. Même quand on ne se fait jamais attraper ! Cet album s'adresse aux plus petits, il est une ode à l'amitié.

Renard et Petit Georges Crédit : Margot / Thibault Prugne

Ode à l'amitié comme celle qui lie un renard et un mulot (quoi de moins étrange n'est-ce pas ?). Dans Renard et Petit Georges de Thibault Prugne aux éditions Margot, vous allez plonger dans un album drôle et tendre sur ce thème très d'actualité : le Vivre ensemble (qui pour l'anecdote a été un slogan de RTL dans les années 2000). l'histoire est donc celle d'un renard, un mulot et un haricot qui se retrouvent piégés dans un trou au milieu des bois.

Renard et Petit Georges Crédit : Margot / Thibault Prugne

Renard et Petit Georges Crédits : Margot / Thibault Prugne Renard et Petit Georges Crédits : Margot / Thibault Prugne Renard et Petit Georges Crédits : Margot / Thibault Prugne 1 / 1

C'est alors que le mulot a une idée pour sortir de ce trou : planter le haricot et attendre qu'il pousse quand la plante sera devenue assez grande pour l'escalader. En attendant cette issue heureuse, Renard et petit Georges n'ont pas d'autre choix que d'apprendre à se connaitre.

Dans cet album de 40 pages, Thibault Prugne laisse encore une fois (et c'est tant mieux) éclater son talent en offrant à l'histoire des peintures et dessins plus vrais que nature. Chaque page est une œuvre d'art, chaque page oblige le lecteur à se perdre dans l'image. Aimer les dessins de Thibault Prugne, ce n'est pas seulement avoir bon goût c'est aimer le beau, c'est aimer rêver, c'est aussi se laisser prendre au talent de l'artiste où dessins et réalités (elles sont parfois multiples) se confondent au point qu'on a du mal à distinguer l'un de l'autre, des autres. Renard et Petit Georges de Thibault Prugne est édité chez Margot.

Mémoires de la forêt Crédit : Neuf- Ecole des loisirs

Puisque nous sommes dans la forêt, restons-y avec un roman hommage aux grands classiques de la fantasy animalière jeunesse que sont par exemple Le vent dans les saules, Pierre Lapin ou encore Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Voici Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe. Un roman à lire à partir de 9 ans aux éditions L'école des loisirs - Collection Neuf qui nous plonge au cœur de la forêt de Bellécorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie.



Une librairie singulière nous raconte l'auteur Mickaël Brun-Arnaud (par ailleurs créateur et propriétaire d'une vraie librairie à Paris baptisée Le Renard Doré), ici, chaque animal peut venir déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. C'est là qu'il y a quelques années Ferdinand Taupe (qui a la mémoire qui flanche) a justement déposé un livre qui lui permettrait aujourd'hui de compiler ses mémoires. Pauvre taupe atteinte de la maladie de "l'Oublie-Tout"... celle qui vient et qui prend tout, des souvenirs les plus fous aux baisers les plus doux..".



Mais un mystérieux client vient justement de partir avec le précieux livre de Monsieur Taupe. C'est le point de départ d'un roman plein de rebondissements ou amitié, souvenirs et aventure se mêlent pour le plus grand plaisir du lecteur.

Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Crédit : Ecole des Loisirs

Avant de devenir auteur, Mickaël Brun-Arnaud a été soignant auprès de malades atteints de la maladie d'Alzheimer (ceci explique cela). Ce roman, magnifique et poétique nous aide à comprendre les mécanismes (terribles) de cette maladie, difficile de retenir quelques larmes quand il nous fait plonger dans cette mémoire qui flanche de Ferdinand Taupe. Bien sûr, il ne s'agit pas d'offrir aux enfants un manuel pour comprendre "mamie qui débloque", non, il s'agit d'une histoire extrêmement douce pour mieux comprendre ce petit être (comme des millions d'autres autour de nous) qui ne se reconnaissent plus, voire plus du tout.



"- Que se passe-t-il, mon ami ? Ça ne vous plait pas ? l'interrogea Archibald.

- Si, si... C'est juste que. .. Ça a le goût de...

- Le goût de quoi, cher compère?

- Le goût du souvenir, répondit-il enfin, ses petits yeux tout mouillés."



Les mots et l'histoire de Mickaël Brun-Arnaud s'offrent un véritable écrin coloré avec les dessins de Sanoe dont les illustrations se glissent avec délicatesse entre les paragraphes de ce roman à lire dès 9 ans. Mémoires de la forêt : les souvenirs de Ferdinand Taupe est édité à L'école des loisirs.

Les triplés à la campagne Crédit : Nicole Lambert

Histoires de famille, histoires cultes. Les triplés sont de retour ! Depuis 1984, Nicole Lambert dessine Les Triplés. 2 millions d'albums se sont écoulés, la BD a eu droit à une série animée diffusée sur France 4 et Netflix. En ce mois d'avril sort donc Les triplés à la campagne, l'occasion de retrouver les garçons et la fille plus déchainés que jamais, enchainant les bêtises pour notre plus grand plaisir. "Les garçons courent après les dindons. Sur le seuil, la fille fait une blague à ses frères en remplissant d’eau leurs bottes de caoutchouc.

Ensemble, ils repeignent à la peinture rouge le vieux vélo tout rouillé de la grange, tandis que Toto fait pipi sur les magnifiques citrouilles bio de la voisine." Comme Nicole Lambert les triplés s'installent donc à la campagne. Comme beaucoup de citadins, Nicole Lambert a fait le grand saut après le confinement.

La maison du géant Crédit : Editions des Eléphants

Des grands espaces de la campagne aux espaces réduits, la transition est toute trouvée pour un dernier conseil lecture : La maison du géant de Maya Shleifer publié aux éditions des Eléphants. L'histoire d'un géant qui était tellement grand qu'il pouvait à peine entrer dans sa maison. De la place pour lui et puis c'est tout ! ... c'est tout ? non... pas de place, sauf peut-être pour une toute petite araignée. En tentant de chasser l’intruse, le géant (hélas) détruit sa maison. "Contraint de se trouver un nouveau toit, l’araignée sur l’épaule, le géant marche longtemps, traversant villages et saisons, avant de tomber d’épuisement dans la neige. À son réveil, il découvre que son corps, arboré et fleuri, est devenu un havre pour les animaux de tous poils." Notre propre bonheur semble nous dire Maya Schleifer ne peut exister que si nous nous ouvrons aux autres. La maison du géant, à retrouver aux Editions des Eléphants.