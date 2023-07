Vacances d'été : tongs ou méduses, l'autre grand duel sur les plages

Quand on parle de tongs, on pense d'abord au Brésil et aux Havaianas dont l'usine fabrique 5 paires de tongs à la seconde, soit quelques 200 millions de paires par an. Le principal marché des tongs est brésilien mais Havaianas exportent quelques 20 millions de paires partout dans le monde, 350 modèles différents couleurs et motifs confondus. Les tongs Havaianas ont d'abord été conçues en 1964 pour les habitants des bidonvilles, et vont connaitre un succès planétaire dès la fin des années 60.

Les raisons de leurs succès sont multiples : les tongs sont légères, pratiques, lavables, pas très chères entre 20 et 30 euros selon les modèles. Aujourd'hui vous pouvez même dans certaines boutiques les personnaliser à votre goût, tant les lanières que les semelles. On ne sait pas combien de tongs Havaianas sont vendues en France. Elles sont une petite niche du marché de la chaussure et la fédération française de la chaussure n'arrive pas à quantifier ce produit importé et distribué partout, tant dans les grandes surfaces, les boutiques de sport, celles de prêt à porter que sur les marchés.

Les tongs à la mode cet été sont celles à la semelle compensée ou à petit talon qu'on appelle les Kitten heels, "des talons de chatons". Elles donnent une démarche plus élégante que la tong classique. Les couleurs à la mode sont le denim et les couleurs vitaminées : des tongs rouges, oranges, bleus et surtout rose Barbie, couleur qui sera certainement en rupture de stock après la sortie du film Barbie le 19 juin avec Margot Robbie et Ryan Gosling, et dans lequel Barbie découvre la vraie vie.



La Méduse, l'autre star de l'été

En France, très peu d'entreprises fabriquent des tongs. La plus importante et la plus haut de gamme s'appelle Couleur Tong, créée en 2018 par Éric Maydew. Elle produit dans son usine à Vinay dans l'Isère quelques 10.000 paires par an de tong en cuir, très résistantes de 40 couleurs différentes, dont le prix varie entre 39 et 59 euros. Ses ventes ont progressé de 30% par rapport à l'année dernière et Couleur Tong vient de lancer des tongs en liège.

L'autre chaussure iconique de l'été bien française c'est la Méduse. Ces sandales en PVC sont fabriquées en France depuis 1946. Vendus entre 15 et 22 euros, elles attirent de plus en plus de jeunes entre 20 et 35 ans qui ne les portent plus seulement à la plage sur les cailloux et les rochers, mais aussi en ville sur des jeans et des jupes courtes. L'année dernières 700.000 paires de Méduse ont été vendues, la moitié en France et l'autre à l'étranger. Les asiatiques en sont très friands, notamment les japonais et les coréens. La marque les exporte aussi en Amérique du nord et en Europe où elles sont très en vogue en Italie et en Espagne.

Les Méduses existent en 30 couleurs différentes. Les couleurs de cet été sont douces et acidulées. Violine poudrée, jaune paille, et rose bonbon. Les modèles avec des semelles compensées coutent entre 70 et 80 euros. aujourd'hui le PVC des méduses est recyclé à l'infini.