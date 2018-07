"Tous au lit ! " avec Tatie Marianne James

publié le 27/10/2016 à 16:21

Endormir un enfant est parfois, souvent, presque toujours un casse tête. Voici un petit livre CD rafraichissant signé Marianne James intitulé "Tous au lit !". Un conte musical où Marianne endosse le rôle de "Tatie Jambon" aux prises avec deux loupiots réfractaires au sommeil. Tout y passe, et en chansons, de l'histoire du soir avec un prince borné et une fée rebelle qui jouaient au dés pour savoir lequel laverait la vaisselle, au chant des baleines pour nous ramollir avant de fermer les yeux.

Rien n'y fait, et les deux loupiots de ce conte ont visiblement de l'énergie à revendre, tout comme Marianne James qui nous promène de swing en chansons aux sons de bossa, de tendres berceuses en passant par des rythmes endiablés. Tant est si bien... que c'est notre Tatie Jambon qui finira par rejoindre le pays des songes !

Et si votre enfant ne dort toujours pas, alors que Tatie Marianne ronfle depuis belle lurette, vous pourrez toujours tenter l'endormissement final avec un petit quizz en fin de livre avec des questions essentielles comme Pourquoi ronfle-t-on ? pourquoi baille-t-on ? ou encore combien de temps peut-on tenir sans dormir ?



"Tous aux lit !" est édité chez Les éditions des braques. Le prix 18 Euros. l'âge 4 à ... 104 ans !