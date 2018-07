publié le 26/04/2016 à 12:34

La persévérance paye pour le patron de La Maison de Petit Pierre, vainqueur pour la troisième année consécutive du Choc des Champions de l'émission culinaire de M6. Le chef de ce restaurant situé à Béziers, Pierre Augé, avait échoué en finale de la toute première édition de Top Chef en 2010. Un échec qui sera un nouveau départ. Le trentenaire va profiter de sa soudaine popularité pour ouvrir son propre restaurant, sur ses terres natales, avec sa femme Fanny.



En 2014, c'est la consécration : le cuisinier "s'assagit tout en gardant un brin de folie" et remporte le concours et le chèque de 62.000 euros qui va lui permettre de faire décoller son restaurant. "Comme quoi, la médiatisation a du bon", note le Michelin 2016, qui vante les mérites d'une "cuisine goûteuse et soignée où les produits frais ont la priorité". Le célèbre guide lui décerne d'ailleurs une Assiette Michelin, une nouvelle distinction qui célèbre "la bonne cuisine, tout simplement".

Le "boss final" de "Top Chef"

La Maison de Petit Pierre devrait encore s'agrandir avec le chèque de 10.000 euros remporté lors de ce Choc des Champions 2016. Pierre Augé était opposé à Xavier Pincemin, le vainqueur de la sixième saison de Top Chef. Et encore une fois, c'est lui qui a été le plus fort, avec un poulet aux pommes de terre magistral et son mousseux au chocolat. Il s'agit de la troisième fois consécutive que "Petit Pierre" remporte le "Duel des Champions". La première fois, c'était une semaine après sa victoire en 2014. Le cuisinier mettait la pâtée à Jean Imbert, figure de la chaîne avec son duo Norbert et Jean.

Plus le temps passe, et plus Pierre Augé fait figure de "boss final" imbattable de l'émission. "On n'arrivera pas à se débarrasser de toi !", lui a lancé Jean-François Piège lors de ce Choc des Champions cuvée 2016. En attendant une nouvelle participation en 2017, le chef va sortir un livre de cuisine chez Hachette en juin avec 40 recettes simples.