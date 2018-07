Tanguy Pastureau : 70ème Festival de Cannes, l'indifférence

publié le 28/05/2017 à 08:50

Le 70ème Festival de Cannes se termine ce jour, dans l’indifférence totale. On a plus parlé cette année de Gérard Collomb, qui marché plié en deux et s’exprime avec la voix de Bob Dylan quand il a la crève, que de Salma Hayek, qui à Cannes portait un décolleté à faire transpirer un moine asexué.



Les journalistes attendent tous que Macron leur dise juste bonjour, donc Diane Kruger venue parler d’un film Ouzbek dont laquelle elle apparaît 9 secondes, la presse s’en tape. En plus, le Festival est diffusé sur Canal, que plus personne ne regarde à part Bolloré, le kamikaze breton qui a coulé sa propre chaîne, lui à Pearl Harbor, ça aurait été le seul aviateur à se crasher tout seul dans un arbre. Bref, Cannes, c’est fini, l’an prochain on fera ça à la Bourboule et ce sera couvert par le ventriloque local Jean-Charles Aligot et sa marionnette de marmotte, pour France 3 Auvergne.

Pourtant, le Festival a tout fait pour qu’on en parle, ils ont débité de la star au kilo. Cette année, ils ont eu Catherine Deneuve, qui à 73 ans continue de faire les soirées, elle a plus sifflé de champagne dans sa vie qu’une huître trop ouverte d’eau de mer. Il y a eu Nicole Kidman, tout juste botoxée, c’est-à-dire que quand elle sort, personne la reconnait, c’est comme Jacques Mézard, le ministre de l’agriculture. Il y eu Isabelle Huppert, la dame triste, même chez Patrick Sébastien à la fin quand l’autre chante "Mon cul sur la commode à Tatie", elle serait en train de se tailler les veines avec un serpentin. On a aussi vu Julie Gayet, chez elle, il y a un sexagénaire à la retraite qui pionce devant Motus avec les clés du scooter dans son sac banane, donc elle est partie, et a enterré son 06 dans le sable pour ne plus jamais qu’il l’appelle.