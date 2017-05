Tanguy Pastureau : Richard Ferrand et les bouseux

publié le 27/05/2017 à 09:40

Richard Ferrand, jusqu’ici, menait une petite vie pépère de député du Finistère, le dimanche, il allait à la plage s’allonger tandis que des mouettes lui lâchait des fientes dans les cheveux, en criant "ouin ouin !", ce qui signifie "Parisien tête de chien". Une fois la semaine, il se rendait en effet à Paris, à l’Assemblée, où personne ne le remettait, quand France 3 filmait les débats et que la caméra était sur Ferrand, le commentateur disait "Ah, ce doit être le repas de midi de David Douillet".



Puis Ferrand a croisé Macron, le roi de la win, et s’est dit "J’ai deux choix, continuer à parier sur les bourrins au bar PMU de Carhaix L’Elfe Bourré, ou miser sur un poulain qui préfère le blé à l’avoine et va aller loin, Macron". Il mise sur Macron, l’autre hurle "C’est notre projet !!", puis "Le FN, pas ça, pas ça !!", et comme à The Voice il n’y a plus de grandes voix, il gagne. Ferrand devient ministre, et au Canard Enchainé, les gusses se disent "On a défoncé Fillon, au tour de Ferrand, c’est l’année des F, lui qui est là à jouer les papis sainte-nitouche en prônant la transparence totale, c’est plus un politique, c’est un spray d’Ajax vitre avec des pieds, on va l’éclater".

Ils ont ferré Ferrand

Les journalistes du Canard appellent la femme de Ferrand, l’imitant au téléphone, ils font Mitterrand parce que personne sait faire Ferrand, qui était inconnu il y a encore 25 jours. La femme de Ferrand se dit "Il a dû tomber dans la drogue, ça va avec le pouvoir, avec Paris, derrière il va imiter Bourvil ou Gérard Collomb, c’est pareil".

Donc elle répond "Bonjour biquet, au fait, il est super le montage financier que tu m’as fait, on se fait des yeucou en or, et si t’as un job pour le fiston comme avant, il prend, ce sale petit glandeur". Au Canard Enchainé, on sort le CD Vive la fiesta vol.11, et on danse toute la nuit, ils ont ferré Ferrand.