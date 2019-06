publié le 27/06/2019 à 13:41

Ce matin-là, à Paris une star est à l'œuvre. Shepard Fairey alias Obey aime se faire discret quand il créé, mais cela reste compliqué quand on est l'un des plus grands noms du street art. Et qu'en guise de support, on utilise un mur plus grand encore, l'artiste est donc vite démasqué par des fans.



Un public impressionné par sa technique. Durant 3 jours, inlassablement, Shepard Fairey et ses 4 coéquipiers répètent les mêmes gestes sur l'un des murs qui encadrent la place Igor-Stravinsky dans le 4ème arrondissement.

Cette fresque monumentale est la 4ème que l'artiste américain réalise à Paris. La première c'était elle, en 2012, mais la plus connue, c'est la Marianne imaginée en 2015 après l'attentat du Bataclan et adoptée ensuite par Emmanuel Macron qui l'affiche dans son bureau.

Mais c'est un autre politique qui en 2008 fait découvrir Shepard Fairey au grand public, Barack Obama. L'image d'une campagne présidentielle qui fait le tour du monde. Artiste provocateur parfois, engagé toujours que ce soit pour dénoncer les travers de nos sociétés ou pour militer pour les causes qu'il chérit.



À Paris et Grenoble

Shepard Fairey est aujourd’hui plus populaire que jamais, exposé dans les plus grands musées du monde, désiré par de plus en en plus de villes comme Grenoble où les habitants peuvent admirer depuis 10 jour une nouvelle fresque.



C'est ici aussi qu'est organisée la plus grande exposition jamais consacrée à Shepard Faireyavec 600 sérigraphies en tout. Certains originaux s'arrachent plus de 100.000 euros.

Plus accessible, il reste les casquettes, tee-shirts et autres vêtements inspirés de son art et vendus dans sa boutiques de produits dérivés à Paris. L'artiste avisé est assurément un business man décomplexé qui n'a pas encore fini d'écrire sa légende.