publié le 26/06/2016 à 14:10

Cette 18e édition des Solidays ne fait pas exception : elle allie musique et engagement, "un lieu de fête, d'amour et de rencontres", comme l'évoque Christiane Taubira. L'ancienne Garde des Sceaux a participé aux "Solidays of Love", qui font référence au fameux "Summer of Love" californien, et se sont tenus du 24 au 26 juin à l'hippodrome de Longchamp. Elle était présente pour sensibiliser la jeunesse, comme l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit ou le moine bouddhiste Matthieu Ricard, qui a livré un véritable Plaidoyer pour l'altruisme.



Chaque année, ce sont plus de 80 associations et 1.500 bénévoles qui sont présents sur place, et visent un objectif qui va plus loin que celui du simple divertissement. Grâce aux artistes engagés, aux conférences du Forum Café, l'organisation souhaite susciter une véritable motivation, implication, solidarité et sens de l'innovation et de l'ouverture chez les jeunes, avec un focus spécial sur l'éveil des consciences quant à la lutte contre le sida.

Christiane Taubira auprès des jeunes pendant le festival

Christiane Taubira est intervenue face aux jeunes samedi 25 juin, à 16 heures. L'ancienne Garde des Sceaux s'est exprimée sur des valeurs qui lui sont chères : la liberté, avant tout, les valeurs fondamentales, celles à suivre, et l'espoir, "encore de ce siècle". Après avoir appelé à un combat pour reprendre nos libertés, elle s'est exprimée sur différents points d'actualité, de l'État d'urgence, qu'il était "responsable" de décréter pendant la nuit du 13 novembre, au Brexit et à l'Europe, qu'il "va falloir réinventer", et sans laquelle "nous n'avons pas de destin heureux".



Merci pour cet accueil à @Solidays cet après midi. pic.twitter.com/eoV0o5gN1z — Christiane Taubira (@ChTaubira) June 25, 2016

Les soeurs de la Perpétuelle Indulgence

Depuis 1999, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence participent à Solidays. Elles font partie d'une association "de visibilité homosexuelle et de lutte contre le sida", comme elles l'expliquent dans leur page officielle sur Facebook. Act Up et Solidarité Sida sont les deux autres associations de lutte contre le sida qui sont présentes sur place. "Solidays, c'est un temps fort d'échange et de partage pour nous. Nous rencontrons des jeunes de 15 à 30 ans qui ne sont pas politisés, pas vraiment concernés par ce que nous faisons", explique Soeur Rose de la foie à RTL.fr.



L'un des temps forts de Solidays, en plus des concerts, ce sont les messes organisées par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et la cérémonie du Patchwork des noms, en mémoire des victimes du Sida. "Cela a été une grosse claque pour les jeunes présents. Samedi, pendant la cérémonie, les gens se sont tus. C'était un grand moment d'émotion", poursuit Sœur Rose de la foie. "Des jeunes se sont levés, et s'ils ne savaient pas trop quoi faire, ils sont restés debout, se sont pris dans les bras". "C'est vraiment la première fois, ça marque un changement, on voit que quelque chose de lourd s'est passé", explique Sœur Rose.



La dernière messe des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence a eu lieu ce dimanche 26 juin à 17h45 à l'Hippodrome de Longchamp. Accessible pour tous, elle permet un moment de partage, mais aussi de sensibiliser les festivaliers à la lutte contre le sida, sans "donner de leçon ou de ligne à suivre", comme se plaît à le répéter Sœur Rose, qui insiste sur les changements de l'atmosphère du festival par rapport aux années précédentes. "Samedi soir, jusque 22 heures, les gens sont restés dans le Village Solidarité". Les bénévoles, associations et participants restaient discuter, explique Sœur Rose à RTL.fr.

Cette 18e édition des Solidays est chargée d'amour et de solidarité. Après les événements du 13 novembre à Paris et la fusillade d'Orlando, "il y a un changement chez les jeunes, ils se rendent compte qu'il ont un rôle à jouer dans la société", explique Sœur Rose de la foie. L'atmosphère du festival reste toujours fidèle à l'un des slogans utilisés lors d'une édition précédente : "une zone érogène de solidarité". "On est seules toute l'année, pendant Solidays on peut rencontrer des gens, leur expliquer ce qui se passe et créer des liens très forts", conclut Sœur Rose de la foie.