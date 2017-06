publié le 15/06/2017 à 12:14

Mathilde Seigner et Richard Berry seront les stars de la prochaine rentrée théâtrale. On les retrouvera à l'affiche de La Nouvelle, pièce écrite par Éric Assous à partir du 15 septembre, au Théâtre de Paris. Il y a deux ans, Richard Berry avait mis en scène Nos Femmes, du même auteur, avec Daniel Auteuil. "Éric Assous s'est inspiré d'un moment de ma vie avec La Nouvelle et en réalité ça m'a énormément surpris parce que je ne savais pas qu'on partageait autant ma vie", explique le comédien.





Mathilde Seigner et Richard Berry se connaissent depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble. "Je suis très heureuse de faire une création et de jouer avec Richard Berry, mais surtout avec le metteur en scène Richard Berry. Là vraiment, j'ai confiance", confie Mathilde Seigner.

Dans La Nouvelle, Mathilde Seigner est Mado, une jeune femme d'une quarantaine d'années au caractère bien trempé, comme on disait jadis. Un "meuf" cash, comme on dirait aujourd’hui. Elle s'apprête à refaire sa vie avec Simon, interprété par Richard Berry, de 20 ans son aîné. Jusque-là, rien que de très banal. Mais cela a beau être banal, il va tout de même falloir annoncer ça à leurs enfants respectifs. Certes, ils sont adultes, ces enfants, mais ça ne facilite pas forcément les choses.

Une scène de famille

Mathilde, choisit d’annoncer la grande nouvelle, en douceur, et en tête-à-tête à ses filles, tandis que Simon choisit de réunir ses deux fils en sa présence pour les présentations, qui n’ont pas été faites, et l'annonce. Simon est certain que ses fils "vont vous adorer parce que vous êtes adorable", c'est une réplique de la pièce. Mais, ça ne se passe pas aussi facilement. C’est surtout la différence d’âge qui semble leur poser problème. "Ce n'est pas que la différence d'âge, c'est aussi la nouvelle femme, le mariage et d'autres surprise", commente Richard Berry.

Tout devient suspect pour les enfants. Le lieu de la rencontre, l'occasion, la date. Est-ce avant le décès de leur mère ou après ? Ils doutent de ce que leur père leur raconte. Ils soupçonnent presque Mado d'avoir tué leur mère, parce que dans la pièce elle interprète un médecin. Pour les enfants, une marâtre reste une marâtre. "C'est ça qui est intéressant dans la pièce c'est ce décalage entre le bonheur du père et la réaction des enfants", poursuit Richard.

Une comédie pleine de rebondissements

Une des règles de la comédie, c’est le rythme des rebondissements, et ici, il y en pas mal parce que non seulement Mado et Simon veulent se marier malgré les 20 ans qui les séparent, mais ce qu’on n’a pas dit c’est que Mado est enceinte.



Et là, quand les enfants de Simon l’apprennent, ils tombent un peu de leur chaise. Car c’est une grande question que soulève cette comédie : jusqu'à quel âge est-il décent, convenable d’avoir des enfants, et des enfants qui auront le même âge que les petits-enfants... "J'ai une fille qui a trois ans et c'est cela qui a donné l'idée à Éric Assous d'écrire la pièce", confie Richard Berry.

L'affiche de la pièce "La Nouvelle" Crédit : Théâtre de Paris