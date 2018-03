publié le 23/03/2018 à 17:26

Chanteuse et pianiste belge, Angèle est née au sein d'une famille d'artistes. Son père, Marka, est chanteur, sa mère, Laurence Bibot, est comédienne et son frère n'est autre que le rappeur Roméo Elvis. Ses influences musicales vont de Prince à Ella Fitzgerald, en passant par les Beatles et The Clash.



Après le lycée et l'école de jazz, Angèle donne ses premiers concerts dans les cafés de la capitale belge. Elle accompagne notamment les sœurs Ibeyi sur scène, ainsi que le rappeur Damso, pour effectuer les premières parties de son "Ipséité Tour". La chanteuse se fait alors connaître en reprenant la chanson Bruxelles de Dick Annegarn mais aussi grâce à ses courtes vidéos musicales et humoristiques publiées sur son compte Instagram.

Aujourd'hui, l'artiste de 22 ans cartonne avec son premier single La loi de Murphy, qui totalise plus de 6 millions de vues sur YouTube. En attendant la sortie de son premier album en septembre 2018, Angèle se produira sur la scène du Trianon le 22 mai à Paris et chantera dans plusieurs festivals.

