Qui est Zahi Hawass, l'égyptologue le plus connu au monde ?

ON VOUS EN REPARLE - Zahi Hawass, l'égyptologue le plus connu au monde

Zahi Hawass est l'égyptologue le plus connu au monde. Son combat : rapatrier les antiquités égyptiennes. On le surnomme l'Indiana Jones égyptien à cause de son chapeau, le même qu'Indiana Jones, un Stetson.

L'égyptologue veut faire connaître au plus grand nombre le patrimoine de l'Égypte antique. L’universitaire a été consultant pour des documentaires, a écrit bon nombre de livres comme Découvrir Toutânkhamon ou Gizeh et les Pyramides, et on peut le voir souvent dans des émissions de télévision.

En 2002, il avait animé un show sur la chaîne National Geographic, en introduisant un robot dans un couloir de la Grande Pyramide de Gizeh. Zahi Hawass dirige alors le Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Mais c’est aussi un personnage controversé : proche du clan Moubarak, il est nommé ministre en 2011, un poste qu’il ne garde pas longtemps.

Aujourd’hui encore, il se bat pour rapatrier en Egypte les chefs-d'œuvre antiques. Zahi Hawass continue ses recherches en tant qu’archéologue. Après ses travaux sur Toutankhamon, il a dévoilé quatre nouvelles tombes et une momie fin janvier, en attendant de retrouver la momie de Néfertiti, un de ses projets les plus chers.

