Quels cahiers de vacances pour adultes vous faut-il pour cet été ?

publié le 10/07/2018 à 10:57

On commence par le pionnier du genre : le cahier de vacances pour adultes de 17 à 117 ans, qui vous permettra de bronzer tout en révisant tout ce que vous avez oublié en Français, maths, sciences, histoire-géo.



Géographie, le cahier pour adultes de 17 à 117 ans vous propose par exemple de vous adonner à ce petit jeu traditionnel en période de transhumances sur les routes : attribuer à chaque numéro le bon département (Le 8...les Ardennes, le 24...la Dordogne, le 83...le Var).



Plus amusant encore, il vous faudra attribuer à chaque nation, sa spécialité culinaire, suivant une liste de plats et une liste de pays, tels que : la Poutine avec le Canada, la Moussaka avec la Grèce ou plus difficile, le Biltong (une sorte de viande séchée) avec l'Afrique du Sud.



Une série de questionnaires dans l'air du temps sur la place des femmes dans l'Histoire vous sera également proposée avec comme exemple notamment, Marie Curie.



Était-elle physicienne et chimiste ? Ou bien, mathématicienne et biologiste ? Où est-elle enterrée ? Tout autant de questions auxquelles il vous faudra trouver la bonne réponse.



Testez votre culture générale

Il vous sera aussi possible de tester votre culture générale, avec tout un questionnaire sur la Coupe du Monde de football. Qui est le meilleur buteur en une seule édition du Mondial, l'allemand Miroslav Klose ou le français Just Fontaine ? Avec combien de buts, 13 ou 16 ?

Tous ces tests, pimentés de jeux de mémoire, de mots cachés et de sudokus dans Le cahier de vacances pour adultes de 17 à 117 ans sont à retrouver chez Chiflet & Cie.



Le cahier de vacances pour adultes de 17 à 117 ans Crédit : Chiflet & Cie

Pour les amateurs de lecture et de livres, on vous propose Le cahier de vacances Littérature.



Un bijou de lecture

Voici un vrai bijou où tous les genres de littérature sont abordés. Tests, quizz, mots croisés, dictées sur les œuvres, les auteurs, les figures de style, tout y est.



On vous proposera à travers ce cahier d'identifier les auteurs qui se cachent derrière de drôles d'habitude : celui qui buvait cinquante cafés par jour et écrivait en portant une robe de moine, ou bien encore celui qui écrivait totalement nu.



Le Cahier de vacances Littérature de Julien Soulié et Alexis Dusseaux est publié aux éditions du Cerf.



Le Cahier de vacances Littérature Crédit : Cerf

Un cahier de vacances avec beaucoup d’autodérision

Dans un tout autre registre, Le Cahier de vacances les paresseuses, qui s'adresse à vous mesdames et qui joue la carte de l'autodérision, mode cerveau en veille. Des tests de culture générale là aussi, quand même, mais d'autres plus décalés, plus débridés, avec un horoscope amoureux, des conseils beauté, des exercices d'aquagym ou de pilates à la plage, des recettes de cuisine ultra-simples.



Le Cahier de vacances pour adultes Les paresseuses est a retrouvé chez Marabout.



Le Cahier de vacances pour adultes Les paresseuses Crédit : Marabout

Un cahier pour les fans de l'univers Disney

Et pour finir, nous vous conseillons un cahier consacré à Disney dans lequel il y aura des tests, quizz, jeux de culture générale mais aussi des questionnaires sur les films et les héros de l'univers qui raviront tous les fans du genre.



Le Cahier de vacances pour adultes Disney est publié chez Hachette.



Cahier de vacances pour adultes Disney Crédit : Hachette

A noter que cet été, vous pourrez aussi vous plonger dans le magazine Lire. Notre confrère propose avec RTL une sélection de livres pour l'été et, en exclusivité, des extraits des romans les plus attendus de la prochaine rentrée littéraire.