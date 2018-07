publié le 29/05/2017 à 18:50

Après le cinéma, le théâtre. L'événement du jour, c'est la 29e soirée des Molières. Elle se déroulera le lundi 29 mai à partir de 22h50 sur France 2 et se poursuivra jusqu'au bout de la nuit, on l'espère, sans ennui. Cette Nuit des Molières consacrée à l'art des planches permet de distinguer les artistes et les spectacles les plus remarqués sur scène cette année.



Elle suivra la diffusion de Fleur de cactus (20h50) une pièce de Barillet et Grédy nommée 6 fois en 2016, proposée en direct du théâtre Antoine, dans le 10e arrondissement de Paris. Michel Fau y campe un dentiste qui s'invente une épouse pour tenir sa maîtresse à distance, sauf que la maîtresse veut rencontrer l'épouse.

Le personnage propose du coup à son assistante (Catherine Frot, moliérisée pour le rôle), de devenir son épouse éphémère. La Nuit des Molières est ensuite présentée par Nicolas Bedos, avec de vrais sketchs. Il succède à Alex Lutz l'an dernier.

Des séries télé sur les autres chaînes

Pour ceux qui ne sont pas très théâtre, il reste les séries télévisées. TF1 diffuse un épisode inédit de Jamais sans mon fils à partir de 21 heures, tandis que sur Canal +, la nouvelle trépidante saison du Bureau des légendes se poursuit.



Quelques films sont également proposés, à l'instar de Invincible sur France 3, La Dolce vita sur France 5 ou Snow Therapy sur Arte.